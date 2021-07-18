BFM TV: «Мы не подопытные кролики!» — в Париже прошла демонстрация против принудительной вакцинации

В Париже прошла демонстрация против введения санитарных паспортов и обязательной вакцинации, к которой присоединились представители самых различных профессий и социальных групп, передаёт France 24. Многие отстаивают право на свободу выбора и не хотят становиться «подопытными кроликами» при испытании вакцины, которой не доверяют.

Сперва скажу, что в демонстрации участвуют очень разные люди, потому что с самого начала процессии, этой демонстрации, которая началась в центре Парижа от Лувра, мы смогли поговорить со многими людьми различных социальных групп. Мы поговорили с пенсионерами, студентами, безработными. Мы даже поговорили со многими медработниками, главным образом санитарами. У всех одни и те же требования, все отказываются проходить вакцинацию и, главное, делать это по принуждению — именно это чаще всего упоминается. Они не принимают то, что их заставляют прививаться, согласно заявлению Эммануэля Макрона.

Присутствует также множество политически активных людей, которые принадлежат к какой-нибудь политической партии. Многие утверждают, что голосовали за Марин Ле Пен, за Национальное объединение. Много французских флагов, много плакатов, конечно. Вы видите на этом видео, например: «Я не подопытный кролик!» Об этом часто говорят эти люди, с которыми мы беседовали. Они нам объяснили, что не доверяют вакцинам, боятся побочных эффектов, что у них недостаточно причин для медотвода. Некоторые также отстаивают свободу решать, прививаться или нет.

Как я вам уже говорила, в этой процессии участвуют представители огромного числа профессий. Нужно отметить, что здесь находятся (писатель. — ИноТВ) Флориан Филиппо, (юмористка. — ИноТВ) Фрижид Баржо, которая также является бывшим руководителем «Демонстраций для всех». Её сопровождает певец Франсис Лаланн. Эти три человека сейчас возглавляют процессию, которая началась от Лувра и направляется к Министерству здравоохранения. В данный момент она находится на улице Севр в центре Парижа.