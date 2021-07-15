Europe 1: в День Бастилии французы митинговали против диктатуры и вакцины

По разным городам Франции прокатились протесты, во время которых участники высказывались против расширения действия санитарных пропусков и обязательной вакцинации. Не обошлось без беспорядков, властям пришлось применить и слезоточивый газ.

Во Франции в День взятия Бастилии прошли протесты по всей стране против новых мер по борьбе с пандемией, пишет на своём сайте Europe 1. По данным полиции, в них принимали участие около 18 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. в Тулузе и 1 тыс. в Лионе, где случились беспорядки в центре города.

Протестующие выражали недовольство новыми мерами, о которых объявил Макрон: в частности, расширением действия санитарных пропусков, обязательной вакцинацией. Они скандировали «Свободу!», «Против диктатуры!»

Несколько раз силам правопорядка пришлось применять слезоточивый газ. По словам властей, демонстранты не соблюдали установленный маршрут, бросались предметами и поджигали мусорные баки.

Сами протестующие выступают против обязательного характера вакцины. «Когда сегодня нас выдают за эгоистов, это смешно. Ведь мы готовы жертвовать нашими каникулами, нашим отдыхом, не ходить в рестораны, даже несколько лет», — приводит их слова автор статьи.

Демонстрации прошли в разных городах Франции. В Тулузе их собрали активисты из «жёлтых жилетов», а в Перпиньяне в них приняли участие, в том числе, врачи, пишет Europe 1.