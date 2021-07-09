SZ: дубляж на украинский вызывает споры — но гарантирует работу актёрам в кризис

На украинском телевидении ещё с советских времён доминирует русский язык. Однако новый закон предписывает дублировать все фильмы на украинский. Это вызывает общественные дискуссии, но при этом помогает в кризисные времена обеспечить работой множество актёров и актрис, пишет Süddeutsche Zeitung.

Американские блокбастеры всегда пользовались на Украине большим успехом. Но если раньше их в основном сопровождали титрами на украинском языке, то в ближайшее время, согласно новому закону, абсолютно все фильмы и все телесериалы должны переводиться и озвучиваться на украинском — вне зависимости от того, показывают ли их государственные телеканалы, частные или стриминговые компании типа Netflix. Для Украины это означает «начало нового важного этапа», пишет Süddeutsche Zeitung.



В целом на украинском кинорынке ещё с советских времён доминируют русскоязычные фильмы и сериалы производства легендарной киностудии «Мосфильм» и других российских компаний. Дело в том, что русский долгие годы был «языком межнационального общения», который десятилетиями преподавали во всех школах СССР, поэтому и фильмы на русском понимала публика и в Белоруссии, и на Украине, и в Молдавии, Армении или Грузии, поясняет автор.



Эта традиция в определённой степени сохранилась и до сих пор: в основной массе фильмов и сериалов, которые транслируются на украинском телевидении сейчас, герои говорят по-русски. До сих пор киноленты снабжались лишь субтитрами с переводом. Но теперь этой ситуации пришёл конец — на украинских киноэкранах вскоре будут звучать не разные языки, а только украинский, подчёркивается в статье.



Новый закон об обязательном дубляже на Украине должен был вступить в силу ещё в июне, но из-за пандемии прокатчикам кинофильмов предоставили отсрочку для подготовки, поясняет Süddeutsche Zeitung. «Оппозиция в Раде подозревает, что за этой отсрочкой стоят политические причины. Всегда, когда в парламенте идёт речь о русском и украинском языках, страсти накаляются очень быстро», — говорится в статье.



Но в любом случае в скором времени этот закон вступит в силу, и для этого уже многое успели подготовить. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung рассказала Екатерина Брайковская, известная украинская актриса, которую часто приглашают для озвучки голливудских фильмов. Кроме того, она руководит компанией, занимающейся дубляжом — сферой деятельности, переживающей сейчас на Украине настоящий бум, отмечается в статье.



По словам Брайковской, её компания ещё с прошлого года завалена работой, несмотря на кризис. «Мы ещё в декабре начали дублировать все русские фильмы и сериалы на украинский язык. Студии сейчас работают круглосуточно», — пояснила она в беседе с корреспондентом Süddeutsche Zeitung.



Россия всё ещё занимает доминирующее положение на кинорынке в постсоветском пространстве, отмечает автор. Оттуда до сих пор поступает большинство фильмов, там есть традиции и накоплен большой опыт, позволяющий определять, какие комедийные и детективные сериалы будут положительно приняты зрителями, а какие нет. «И там знают: несмотря на то что национальные языки в соседних республиках обретают всё большее значение в повседневной жизни, русский по-прежнему понимают почти все, от Киргизии до Литвы», — констатирует Süddeutsche Zeitung.



«Конечно, мы всё ещё закупаем там фильмы, они у них хорошо получаются. Но теперь у нас есть шанс делать и наше собственное кино», — говорит Брайковская. В 2006 году на Украине было выпущено первое кино на национальном языке — и «было бы упрощенчеством видеть в смене языка в фильмах только политические мотивы», говорится в статье.



«Прошедшие с тех пор 15 лет облегчили переход. Людей подготовили к тому, что однажды всё будет только по-украински», — подчёркивает актриса. Она также рассказала, что в последние годы Украина выпускает всё больше и больше собственных фильмов.



При этом, как ни парадоксально, часть новых украинских сериалов до сих пор выпускается на русском, сообщается в статье. «Потому что их легче продать за границу — в Белоруссию, Казахстан, Литву, Латвию», — пояснила Брайковская в интервью Süddeutsche Zeitung.



По её словам, благодаря новому закону она сейчас максимально загружена работой — и как актриса дубляжа, и как организатор кинопроизводства, занимающийся кастингом. «Каждый день по работе я иду в четыре-пять студий. Ещё никогда я не зарабатывала столько денег. Сейчас я могу выбирать роли, например, в премьерных фильмах. Но мне нужны и новые актёры, новые голоса», — рассказывает актриса.



Ещё предстоит продублировать до 300 русскоязычных фильмов и сериалов — как для традиционного телевидения, так и для сетей типа Netflix, и всё это связано с непростой логистикой. Актрисам театров и её коллегам такой бум пошёл на пользу и обеспечил работой: теперь они востребованы не только на сцене, но и в киностудиях, подчёркивается в статье.



Конечно, не все этим довольны, особенно учитывая силу привычки. Например, так случилось с сериалом «Сваты», который выходит в эфир уже несколько лет на русском языке. Недавно один из телеканалов дублировал его на украинский — и некоторые телезрители назвали новую версию «кошмаром», тем более что они уже успели привыкнуть к определённым голосам, поясняет автор.