«Это катастрофа»: две трети всех сериалов на украинском ТВ демонстрируются на русском языке
Две трети всех сериалов на ведущих украинских каналах демонстрируются на русском языке. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.
Отмечается, что секретариат языкового омбудсмена в течение недели с 1 по 7 июня проводил мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: «1+1», «Интер», «Украина», СТБ и ICTV.
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