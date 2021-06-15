«Это катастрофа»: две трети всех сериалов на украинском ТВ демонстрируются на русском языке

В пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка заявили о катастрофе с сериалами на украинском телевидении. Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве выяснили, что две трети всех сериалов на ведущих украинских каналах демонстрируются на русском языке.

Две трети всех сериалов на ведущих украинских каналах демонстрируются на русском языке. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

Отмечается, что секретариат языкового омбудсмена в течение недели с 1 по 7 июня проводил мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: «1+1», «Интер», «Украина», СТБ и ICTV.

«Соответствующий анализ показал катастрофическую ситуацию с сериалами, которые изготавливаются, дублируются или озвучиваются на украинском языке от общего количества телесериалов на исследуемых телеканалах, меньше половины из них демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, остальные 29 — на русском)», — говорится в сообщении.

При этом в разрезе данных по каждому из телеканалов ситуация выглядит еще хуже. В частности, на телеканалах «Интер» и «1+1» транслируется по одному телесериалу на украинском языке, на телеканале «Украина» — два.

«Это катастрофа. Поэтому мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — цитирует омбудсмена его пресс-служба.

Подчеркивается, что анализ был проведён, чтобы засвидетельствовать «реальную ситуацию» на украинском телевидении накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности трансляции фильмов и сериалов на государственном языке.