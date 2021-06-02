Telegraph: путь Стивена Сигала из Голливуда в российскую политику — «страннее любого фильма»

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Историк: «закормлены ненавистью и покаянием» — французскую молодёжь всё труднее заставить любить свою страну Le Figaro
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Хотели как лучше, а вышел скандал: в антирасистской серии почты Испании светлые марки стоят дороже Euronews
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MSNBC: Байден назвал техасский законопроект по честным выборам «наступлением на демократию» MSNBC
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Эксперт прокомментировал планы по сокращению вложений средств ФНБ в доллары
Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган прокомментировал сообщение о том, что Минфин принял решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.
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Капризов вошёл в тройку номинантов на «Колдер Трофи»
Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в шорт-лист претендентов на награду лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи».
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В Подольске произошёл пожар на площади 3 тысячи квадратных метров
В подмосковном Подольске на открытой площадке в микрорайоне Климовск произошёл пожар, его площадь составляет 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Собянин заявил об отсутствии в планах новых мер по COVID-19 в Москве
В Москве не планируется вводить дополнительных ограничений из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Футболист Ненахов перешёл из «Ахмата» в «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о трансфере из грозненского «Ахмата» защитника Максима Ненахова.
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Аналитик рассказал о факторах, влияющих на курс рубля
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
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Бобровский займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге со сборной Канады.
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Минтруд ожидает к концу года снижения безработицы до уровня 2019-го
Снижение безработицы в России до докризисного уровня 2019 года в 4,6—4,7% прогнозируется на конец 2021 года, сообщил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Германия по буллитам победила Швейцарию и впервые за 11 лет вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
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Джокович вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл уругвайца Пабло Куэваса во втором круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
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Прибывший в Париж из Чада лайнер Air France проверяют из-за угрозы взрыва
В аэропорту Руасси — Шарль де Голль изолирован прибывший из столицы Чада, города Нджамена, самолёт авиакомпании Air France.
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В НАТО намерены обсудить «модель действий России» у границ Украины
Лидеры НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе планируют обсудить действия России у границ Украины, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
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Агент Тиля назвал «Спартак» профессиональным и хорошо организованным клубом
Фулько Ван Куперен, агент голландского полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, высказался об аренде своего клиента в роттердамский футбольный клуб «Фейеноорд».
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Власти ХМАО обсудили на ПМЭФ строительство научно-технологического центра в Сургуте
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обсудили строительство научно-технологического центра в Сургуте. Обсуждение состоялось на Петербургском международном экономическом форуме.
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Подмосковье и Mail.ru подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и компания Mail.ru на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве.
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Доля ДТП с участием легальных такси в России выросла на 10% за пять лет
Доля ДТП с участием легальных такси в России увеличилась на 10% за пять лет, заявили в Общественном совете по развитию такси со ссылкой на научный Центр безопасности дорожного движения МВД.
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Пилотный проект по доставке грузов дронами запустят в Томской области
Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов заявил, что пилотный проект по доставке беспилотниками грузов в удалённые населённые пункты запустят в Томской области.
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Россия обойдёт Канаду в рейтинге IIHF в случае победы в четвертьфинале ЧМ-2021
Россия опередит Канаду в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в случае победы в матче 1/4 финала на чемпионате мира 2021 года в Риге.
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Адвокат рассказал об отказе Гудкова сдать биологические образцы
Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, заявил, что его подзащитный отказался сдать биологические образцы.
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Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Сборная США одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
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Под Смоленском начали проверку из-за найденного захоронения времён войны
В Смоленской области начата доследственная проверка по факту обнаружения детского захоронения времён Великой Отечественной войны, сообщили в региональном главке СК России.
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СМИ: ПСЖ начал переговоры с Роналду
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с представителями форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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«Зенит» выкупил Чистякова у «Ростова»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о выкупе защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.
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В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»
В Белоруссии зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».
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«Арсенал» объявил об уходе Эдегора, Себальоса и Луиса
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе из команды четверых игроков.
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Байден во время зарубежного тура встретится с Джонсоном и Эрдоганом
Американский президент Джо Байден в рамках своей первой зарубежной поездки на посту президента США 10 июня встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а 14 июня — с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Президент ФК «Легион-Динамо» подтвердил возможное подписание контракта с Нурмагомедовым
Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал подписание контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Подмосковье планирует подписать 13 соглашений по сельскому хозяйству на ПМЭФ
Делегация из Московской области планирует подписать 13 договоров в отрасли сельского хозяйства во время Петербургского международного экономического форума.
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В Петербурге провели 28 719 тестов на COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге провели 28 719 тестов на COVID-19 за сутки.
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В Кировской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в Кировской области выявили 59 случаев коронавируса.
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В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, арендованных с помощью сервиса «Вместе с культурой»
В Москве провели более 170 мероприятий на площадках, которые были арендованы с помощью сервиса «Вместе с культурой».
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В Москве вручили премии «Прорыв года»
Московским предпринимателям вручили премии «Прорыв года». Организатор конкурса — Департамент предпринимательства и инновационного развития. В 2021 году лауреатами стали десять компаний.
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Более 6 тысяч человек в Москве получили новую профессию благодаря школе нянь
Более 6 тыс. человек в Москве смогли получить новую профессию благодаря школе нянь, созданной сервисом «Бабушка на час».
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В Москве начнут использовать ИИ для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца
Московские врачи-рентгенологи в июне станут применять алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии.
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В Лиге безопасного интернета прокомментировали приговор Моргенштерну
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала приговор рэперу Алишеру Валиеву (Моргенштерну).
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Корпорация МСП представила на ПМЭФ новую стратегию развития до 2025 года
Корпорация МСП представила на Петербургском международном экономическом форуме новую стратегию развития до 2025 года.
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Политолог оценил желание Киева участвовать в переговорах по СП-2 в США
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев хочет присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2».
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Ракету с символикой Чувашии запустят с космодрома Байконур
Глава Чувашии Олег Николаев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что на космодроме Байконур 30 июня состоится старт ракеты, украшенной символикой Чувашии.
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Кудрин заявил, что пик потребления нефти будет пройден в течение 10 лет
Мир пройдёт пик потребления нефти в течение десяти лет, высказал мнение глава Счётной палаты Алексей Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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МИД Белоруссии объявил об ответных мерах на санкции США
Белоруссия в ответ на санкции Вашингтона сокращает персонал американской дипмиссии, ужесточает визовые процедуры и вводит временное ограничение на работу специалистов из США в республике, сообщил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.
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Первая ракетка мира Барти снялась с матча второго круга «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти снялась с матча с польской теннисисткой Магдой Линетт во втором круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
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Решетников оценил ситуацию с курсом рубля
Министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума оценил ситуацию с курсом рубля.
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Байден провозгласил борьбу с коррупцией задачей нацбезопасности США
Президент США Джо Байден подписал меморандум, согласно которому борьба с глобальной коррупцией провозглашается одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности.
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Посол Украины заявил об интересе Киева в участии в переговорах по СП-2 в США
Украина хочет присутствовать за столом переговоров между США и Германией по проекту «Северный поток — 2». Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник изданию Welt.
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Агент бразильского футболиста опроверг слухи об интересе «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо, опроверг информацию об интересе к его клиенту со стороны петербургского футбольного клуба «Зенит».
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Росприроднадзор оценил в 70 млн рублей ущерб от разлива нефти в Туапсе
Предварительный ущерб от разлива нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в Туапсе оценивается в 70 млн рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Оздоев о заявке сборной России по футболу на Евро-2020: когда-то и меня с Дзюбой отцепляли
Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев высказался о заявке национальной команды на чемпионат Европы.
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Глава МИД Греции оценил отношения с Россией
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас оценил отношения между Афинами и Москвой.
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Валуев о матче Россия — Канада: уверен, наши парни справятся
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Канады.
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В Британии от коронавируса полностью вакцинировали более 50% взрослых
В Великобритании вакциной против коронавируса полностью привиты более 50% взрослого населения, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок.