Telegraph: путь Стивена Сигала из Голливуда в российскую политику — «страннее любого фильма»

Голливудский актёр Стивен Сигал уже больше 20 лет не снимался в больших ролях, но в России его по-прежнему любят, пишет Daily Telegraph. Поэтому он даёт там мастер-классы, дружит с Путиным, а теперь стал членом партии «Справедливая Россия — За правду» и сделал первое законотворческое предложение.

«Жизнь этой звезды после Голливуда страннее любого фильма», — пишет Daily Telegraph про Стивена Сигала. По словам автора статьи, он не стал следовать примеру своих коллег вроде Арнольда Шварценеггера и Жан-Клода Ван Дамма и уходить на уважаемую пенсию. С 2016 года он стал российским гражданином, и теперь — членом партии «Справедливая Россия — За правду».

Одним из первых предложений, что он сделал в новом качестве, стало усилить меры против бизнеса, который вредит окружающей среде. И у Сигала достижения в сфере экологии гораздо больше средних по Голливуду. Так, он активно выступал против торговли мехом и в 1999 году получил премию от PETA за то, что помешал экспорту детёнышей слонов из ЮАР в Японию.

Актёр, которому 69 лет, уже 20 лет не появлялся в крупных ролях в кино. Но при этом он принимал участие в реалити-шоу, работал в полиции, преподавал боевые искусства и подружился с Путиным.

Сигал и Путин познакомились в 2011 году. Они одного возраста, оба любят боевые искусства, так что они быстро сошлись. Как отмечал пресс-секретарь российского президента, между ними дружба, хотя Путин и не фанат Сигала.

При этом Сигал активно поддерживает Россию, и в 2016 году он выступал на американском телевидении, критикуя обвинения в том, что Россия вмешивалась в американские выборы, и называл присоединение Крыма «разумным».

В России, как пишет автор статьи, имидж у Сигала остаётся прежним, и там его почитают как мудреца в боевых искусствах. Хотя, по словам журналиста, Сигал уже не тот. Когда он выступает, чтобы показать своё мастерство, партнёры просто падают на мат, как только он их касается.

При этом не только с Путиным дружит Сигал: он фотографировался и с лидером Чечни, и с президентом Азербайджана, и с президентом Белоруссии. Как пишет автор, для авторитарных лидеров важны эти встречи со звёздами шоу-бизнеса, сколь выцветшими они бы ни были.

«Это очень хорошо для России, потому что показывает, что она в мире не одна, — приводит автор статьи в Daily Telegraph слова бывшего главы подразделения ЦРУ по российским операциям. — Русские не были в изоляции, они на самом деле сохраняют эти культурные взаимосвязи. И они используют их, чтобы нарастить свою силу перед лицом Запада. И это очень умный шаг, который они уже давно практикуют».