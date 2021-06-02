Вести: бандеровец есть, нацизма нет — Netflix изменил перевод фильма «Брат-2» под давлением украинских соцсетей

Стриминговый сервис Netflix изменил перевод одного из диалогов в фильме «Брат-2». Как передают «Вести», в англоязычной версии российского боевика слово «бандеровец» сначала перевели как «украинский нацистский коллаборационист», однако после реакции в соцсетях фразу заменили на «banderite».

Американский стриминговый сервис Netflix изменил перевод одного из диалогов в фильме «Брат-2» режиссёра Алексея Балабанова. Как пишут «Вести», в англоязычной версии слово «бандеровец» сначала перевели как «украинский нацистский коллаборационист», однако после реакции в соцсетях перевод немного исправили.

Изначально перевод Netflix на английский язык сначала выглядел так:

— Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

— Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)

— Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?)

«Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен. Теперь там не «nazi», а «banderite», — рассказал украинский депутат из фракции «Голос» Александр Устинов.

Как отмечает издание, для просмотра на Украине фильмы «Брат» и «Брат-2» на Netflix недоступны, поскольку их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино.