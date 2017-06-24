Deadline: телеведущий Колбер «заручился» поддержкой русских на следующих выборах Издание Deadline рассказало, зачем популярный американский телеведущий Стивен Колбер приехал в Россию. В ходе шоу «Вечерний Ургант» американец сыграл со своим российским коллегой в русскую рулетку, в которой вместо пуль использовались стопки с водкой. После нескольких раундов Колбер заявил, что собирается баллотироваться на президентские выборы в США в 2020 году. 24 июня 2017 Deadline

Режиссер «Игры престолов» сделает из «Пикника на обочине» инопланетную сагу Американские телевизионщики взялись за новый пласт российской классики, которую уже освоил Андрей Тарковский. Канал WGN America и Sony Pictures TV намереваются снять сериал по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», сообщает Deadline. Режиссером нового проекта станет работавший над «Игрой престолов» и фильмом «Терминатор: генезис» Алан Тэйлор. 14 сентября 2015 Deadline

Sky News извинился за репортера, копавшегося в вещах жертв «Боинга» Во время прямого включения с места крушения малайзийского авиалайнера корреспондент Sky News Колин Бразьер демонстрировал вещи одного из погибших пассажиров, которые он самолично доставал из рюкзака. Позднее британскому телеканалу пришлось извиняться за бестактность сотрудника. 21 июля 2014 Deadline