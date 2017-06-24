Deadline
Deadline: телеведущий Колбер «заручился» поддержкой русских на следующих выборах
Издание Deadline рассказало, зачем популярный американский телеведущий Стивен Колбер приехал в Россию. В ходе шоу «Вечерний Ургант» американец сыграл со своим российским коллегой в русскую рулетку, в которой вместо пуль использовались стопки с водкой. После нескольких раундов Колбер заявил, что собирается баллотироваться на президентские выборы в США в 2020 году.
Режиссер «Игры престолов» сделает из «Пикника на обочине» инопланетную сагу
Американские телевизионщики взялись за новый пласт российской классики, которую уже освоил Андрей Тарковский. Канал WGN America и Sony Pictures TV намереваются снять сериал по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», сообщает Deadline. Режиссером нового проекта станет работавший над «Игрой престолов» и фильмом «Терминатор: генезис» Алан Тэйлор.
Sky News извинился за репортера, копавшегося в вещах жертв «Боинга»
Во время прямого включения с места крушения малайзийского авиалайнера корреспондент Sky News Колин Бразьер демонстрировал вещи одного из погибших пассажиров, которые он самолично доставал из рюкзака. Позднее британскому телеканалу пришлось извиняться за бестактность сотрудника.
Deadline: Бондарчук поможет Голливуду заманить российского зрителя в кинотеатр
Американская кинокомпания Warner Bros. наняла российского режиссера Федора Бондарчука для съемок фильма «Одиссея», сообщает издание Deadline. Голливуд рассчитывает, что популярность Бондарчука в России и Китае позволит им освоить зрительские рынки этих стран.