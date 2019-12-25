Deadline: Трамп гордится своей эпизодической ролью в комедии «Один дома — 2»

Президент США Дональд Трамп с гордостью отозвался о своём камео в «одном из крупнейших» рождественских хитов — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», пишет Deadline.

Как отмечается в статье, если спросить у 10 человек, какие у них любимые рождественские фильмы, то вы, скорее всего, получите 10 различных ответов. И кто-то обязательно назовёт комедию «Один дома». А вот сиквел этой картины упомянет как минимум одна выдающаяся личность — президент США Дональд Трамп.

Недавно он по видеосвязи пообщался с находящимися за рубежом американскими военными. Один сержант при этом задал главе Белого дома вопрос о том, является ли фильм «Один дома — 2» любимой праздничной лентой Трампа.

«Ну, я снялся в «Один дома — 2», — сказал президент США, при этом военные засмеялись.

«Многие люди упоминают его каждый год, особенно в рождественские дни, — продолжил Трамп. — Они — особенно молодые ребята — говорят: «Я только что видел вас в фильме».

Он также подчеркнул, что это «хороший фильм».

«Мягко выражаясь, я был немного моложе. И для меня было честью сделать это», — добавил президент США.

Также он не оставил без внимания финансовый успех картины, собравшей в 1992 году в мире $365 млн.

«Он, очевидно, оказался очень крупным хитом. Это большой рождественский хит — один из крупнейших. Так что для меня честь участвовать в чём-то подобном, всегда приятно видеть успех», — отметил Трамп.

Как напоминает Deadline, в этой комедии Трамп появляется в небольшом эпизоде. В принадлежавшем ему тогда отеле Plaza он встречает главного героя ленты, сыгранного актёром Маколеем Калкиным, который спрашивает будущего главу государства, как пройти в вестибюль отеля.