Deadline: Трамп гордится своей эпизодической ролью в комедии «Один дома — 2»

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Премьер Саксонии: антироссийские санкции ЕС доказали свою несостоятельность и должны быть отменены MDR
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New York Times: в США заложили военный танкер, названный в честь первого открытого политика-гея New York Times
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Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова
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Нурмагомедов заявил, что считает Казахстан второй родиной
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал Казахстан своей второй родиной.
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Двум пенсионеркам грозит штраф за конфликт на борту самолёта Москва — Нальчик
Две пенсионерки из города Терек стали участницами конфликта на борту самолёта Москва — Нальчик, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
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В МСП Банке рассказали о финансовой поддержке компаний в приоритетных нишах и неторговых отраслях
Финансовая поддержка МСП Банка, предоставленная компаниям в приоритетных нишах и неторговых отраслях, составила в 2018 году 91,9% от общего количества выданных кредитов. Аналогичная структура кредитного портфеля должна сохраниться по итогам 2019-го, передаёт «Газета.Ru».
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Объём поддержки МСБ в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей
Объём поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей, передаёт «Газета.Ru».
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В Крыму заявили о снижении детской смертности на 35% за пять лет
Детская смертность в Крыму снизилась на 35% за пять лет, младенческая — на 26%, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства труда и социальной защиты.
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В Красноярске вынесли приговор участнику террористической ячейки
В Красноярске вынесли приговор участнику местной террористической ячейки, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
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В Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог в рамках нацпроекта
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области отремонтировали 471,2 км дорог в 2019 году, сообщает Nashgorod.ru.
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Завершены основные работы по строительству станции Остафьево МЦД-2
Закончены основные работы по строительству станции Остафьево МЦД-2, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России заявил, что ситуация в российской экономике оценивается как удовлетворительная.
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Александр Емельяненко рассказал, что подарил Кадырову
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что в ответ на два подаренных автомобиля презентовал главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.
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Юрий Антонов прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста
Певец и композитор Юрий Антонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал открытие железнодорожной части Крымского моста.
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В Ростовской области заявили о снижении смертности на дорогах на 23%
В январе — ноябре 2019 года на дорогах Ростовской области погибли 393 человека, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
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В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум для детей
В Волгоградской области увеличен прожиточный минимум для детей, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на постановление региональной администрации.
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В Мурманской области обсудили создание ТОР
В Мурманской области прошло совещание по вопросу создания территории опережающего развития, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
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Автобусы в Подмосковье будут работать бесплатно в новогоднюю ночь
Автобусы в Московской области будут работать бесплатно в новогоднюю ночь, передаёт телеканал «360».
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В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений в соборе
Собор Парижской Богоматери, пострадавший в результате пожара в апреле, всё ещё находится в слишком хрупком состоянии, и существует вероятность дальнейших обрушений строения.
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Денисенко стал капитаном сборной России на МЧМ-2020
Форвард Григорий Денисенко будет капитаном молодёжной сборной России по хоккею на грядущем чемпионате мира в Чехии.
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Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»
Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию» компании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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СКА крупно обыграл «Барыс» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА одержал крупную победу над казахстанским «Барысом».
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Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества
Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщил начальник городского УМВД Андрей Чепурной.
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Загитова сравнила тренировочный процесс перед шоу и соревнованиями
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что перед ледовыми шоу тренировочный процесс ещё сложнее, чем перед выступлениями на соревнованиях.
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В Челябинской области намерены запретить торговлю снюсом
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что региональные власти внесут на рассмотрение депутатов области проект закона о запрете продажи на территории региона снюса.
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Боец Минаков: если мне не дадут визу в США, то это конец карьеры
Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков признался, что до сих пор не получил визу в США. Отказ может означать для него завершение профессиональной карьеры.
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СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Китайская армия провела лётные испытания новой баллистической ракеты морского базирования, которая способна «поразить ядерной боеголовкой цели на всей территории Соединённых Штатов», сообщает The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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Букмекеры: Россия победит в стартовом матче МЧМ с разницей более двух шайб
Букмекеры считают, что молодёжная сборная России по хоккею одержит победу над сверстниками из Чехии с разницей в две или более шайбы.
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Обвиняемая в убийстве младенца под Тюменью признана невменяемой
Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемой 23-летнюю Викторию Айметдинову, обвиняемую в убийстве пятимесячного брата своего молодого человека в городе Заводоуковске Тюменской области в сентябре 2019 года.
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Александр Емельяненко: Фёдор не пытался мне помочь, когда я был в тюрьме
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что его брат Фёдор не пытался помочь ему выйти из тюрьмы.
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Атомный ледокол «Арктика» прошёл испытания на устойчивость
Специалисты Балтийского завода провели испытания головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 на устойчивость.
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В России составлен рейтинг самых успешных спортсменов страны
В рейтинг «50 самых успешных спортсменов России» попали представители девяти видов спорта.
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Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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На Северном флоте начали проверку после гибели военного
На Северном флоте начали проверку после гибели военнослужащего во время учений, она проводится совместно с правоохранительными органами.
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Силуанов рассказал об исполнении расходов бюджета по нацпроектам
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета России по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 триллиона рублей, это 80% от плана на год.
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Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
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Назван порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию
Стал известен порядок выступления спортсменов в парном фигурном катании в рамках чемпионата России в Красноярске.
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Эксперт рассказал, как не сбить режим сна в новогодние праздники
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН рассказал, как не сбить режим сна в новогодние праздники.
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На Камчатке завели дело по факту незаконной добычи кречетов
В Камчатском крае завели уголовное дело по факту незаконной добычи, содержания и хранения кречетов, занесённых в Красную книгу России, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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Трусова первой покажет короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Назван порядок, в котором российские фигуристки покажут свои произвольные программы в рамках чемпионата России в Красноярске.
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Эксперт прокомментировал возможное подорожание импортных автомобилей в России
Вице-президент Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможное подорожание импортных автомобилей в России.
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В АТОР оценили пользу от введения электронных виз
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила пользу от введения электронных виз.
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Театр «Новая опера» представит новогоднюю программу 13 января в Москве
Театр «Новая опера» представит 13 января на сцене Большого зала Московской консерватории программу «Оперные истории в старый Новый год», сообщает «Утро.ру».
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Следователи проверяют сообщения о предложении продажи села вместе с жителями в Красноярском крае
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о том, что в Красноярском крае предприниматель выставил на продажу село вместе с жителями. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Эксперт оценил характеристики атомной подлодки «Новосибирск»
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил характеристики первой серийной атомной подлодки проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск».
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В Госдуме оценили запрет Киева на импорт электроэнергии из России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил в беседе с RT подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины», который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России.
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В АТОР оценили потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальный спрос в сегменте массового туризма в 2020 году.
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В Совфеде рассказали, когда рассмотрят вопрос о запрете никотинпаков
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что вопрос о запрете на продажу никотинпаков, никотиновых леденцов и жвачек рассмотрят сразу, как начнётся ближайшая весенняя сессия.
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Диетолог рассказала о правильном питании в новогодние праздники
Заведующая КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии», врач-диетолог Екатерина Бурляева в беседе с изданием «Ридус» рассказала о правильном питании в новогодние праздники.
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В АТОР оценили потенциальную популярность Турции у россиян в 2020 году
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила потенциальную популярность Турции среди россиян в 2020 году.
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В школе Екатеринбурга рассказали о напавшем на учительницу подростке
Ученик девятого класса школы №24, напавший с молотком на учителя русского языка и литературы у её дома, считался неконфликтным и спокойным. При этом его успеваемость была довольно слабой, заявила и.о. директора учебного заведения Наталья Порубенко.
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Синицина и Кацалапов третьими покажут ритм-танец на ЧР
Стал известен порядок выступления танцевальных пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию.