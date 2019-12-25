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Deadline: Трамп гордится своей эпизодической ролью в комедии «Один дома — 2»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп с гордостью высказался о своём эпизодическом участии в комедии «Один дома — 2», пишет Deadline. Он также отметил, что эта лента стала «одним из крупнейших рождественских хитов».
Deadline: Трамп гордится своей эпизодической ролью в комедии «Один дома — 2»
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Президент США Дональд Трамп с гордостью отозвался о своём камео в «одном из крупнейших» рождественских хитов — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», пишет Deadline.
 
Как отмечается в статье, если спросить у 10 человек, какие у них любимые рождественские фильмы, то вы, скорее всего, получите 10 различных ответов. И кто-то обязательно назовёт комедию «Один дома». А вот сиквел этой картины упомянет как минимум одна выдающаяся личность — президент США Дональд Трамп.
 
Недавно он по видеосвязи пообщался с находящимися за рубежом американскими военными. Один сержант при этом задал главе Белого дома вопрос о том, является ли фильм «Один дома — 2» любимой праздничной лентой Трампа.
 
«Ну, я снялся в «Один дома — 2», — сказал президент США, при этом военные засмеялись.
 
«Многие люди упоминают его каждый год, особенно в рождественские дни, — продолжил Трамп. — Они — особенно молодые ребята — говорят: «Я только что видел вас в фильме».
 
Он также подчеркнул, что это «хороший фильм».
 
«Мягко выражаясь, я был немного моложе. И для меня было честью сделать это», — добавил президент США.
 
Также он не оставил без внимания финансовый успех картины, собравшей в 1992 году в мире $365 млн.
 
«Он, очевидно, оказался очень крупным хитом. Это большой рождественский хит — один из крупнейших. Так что для меня честь участвовать в чём-то подобном, всегда приятно видеть успех», — отметил Трамп.
 
Как напоминает Deadline, в этой комедии Трамп появляется в небольшом эпизоде. В принадлежавшем ему тогда отеле Plaza он встречает главного героя ленты, сыгранного актёром Маколеем Калкиным, который спрашивает будущего главу государства, как пройти в вестибюль отеля. 
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источник
Deadline США Северная Америка
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