Washington Times: де Ниро мечтает публично унизить Трампа

Роберт де Ниро поделился своей фантазией о том, каким именно образом ему бы хотелось унизить Дональда Трампа, сообщает The Washington Times. Как признался 76-летний голливудский актёр, он надеется отвесить президенту США смачную пощёчину «мешком дерьма» и что это увидит весь мир.

Известный американский актёр Роберт де Ниро поделился своей фантазией о том, каким именно образом ему бы хотелось унизить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщает The Washington Times.

В интервью режиссёру Майклу Муру де Ниро не стал скрывать, что надеется отвесить главе Белого дома смачную пощёчину «мешком дерьма» и что эти кадры облетят весь мир, уточняет американская газета.

«Я хотел бы увидеть, как он получает мешком дерьма по лицу. Я хотел бы ударить его им прямо по лицу, — признался актёр. — И чтобы эти кадры обошли весь мир. Это бы его максимально унизило. Ведь его необходимо унижать. Все его политические оппоненты должны это делать».

По словам де Ниро, политические противники американского лидера Дональда Трампа просто «обязаны ставить его на место».

«Потому что люди должны это видеть. Должны видеть его униженным», — констатировал 76-летний актёр.

Как напоминает The Washington Times, Роберт де Ниро уже давно является одним из самых ярых противников Трампа и регулярно критикует его на публике.