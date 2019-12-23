Washington Times: де Ниро мечтает публично унизить Трампа

03:00
«Реал» не смог победить в третьем подряд матче чемпионата Испании
Мадридский «Реал» не смог победить «Атлетик» из Бильбао в 18-м туре чемпионата Испании.
03:00
На Камчатке перевернулся автобус с 21 пассажиром
Автобус, который перевозил 21 пассажира перевернулся в Елизовском районе Камчатки, один человек пострадал.
03:00
Невилл: подвергшиеся расизму футболисты должны уходить с поля
Английский футбольный тренер Гари Невилл высказался о расистском скандале на матче 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2).
03:00
СМИ: силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.
03:00
Писеев: по компонентам Косторная сильнее Трусовой и Щербаковой
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдёт в Красноярске 26-29 декабря.
03:00
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
03:00
Фёдоров: было интересно прокатиться на советской «Волге»
Автор победной шайбы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Барысом» (3:1) Артём Фёдоров рассказал о впечатлениях от игры в атмосфере 1970-х годов, которую создали на арене организаторы.
03:00
Московский «Спартак» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ
Московский «Спартак» победил «Барыс» из Казахстана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
«Тоттенхэм» начал расследование расистских выкриков в адрес Рюдигера
«Тоттенхэм» объявил о начале расследования по факту расистских выкриков в адрес игрока «Челси» Антонио Рюдигера во время матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
03:00
Нападающий «Ростова» претендует на звание лучшего футболиста Азии
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов включён в шорт-лист на звание лучшего футболиста Азии 2019 года.
03:00
Названа наиболее востребованная профессия в России
Профессия продавца-кассира стала самой востребованной в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
03:00
Один человек погиб при стрельбе в Миннесоте
Один человек погиб и по меньшей мере шестеро получили ранения в результате стрельбы в американском штате Миннесота.
03:00
Панарин набрал очки в седьмом подряд матче «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Анахайм Дакс» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
СК завёл дело по факту нападения на мужчину в магазине в Москве
Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК России («Разбой»).
03:00
Лэмпард: наши фанаты хорошо поддержали «Челси» после неудачной серии
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал гостевую победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
МИД Венесуэлы отреагировал на присоединение Боливии к «Группе Лимы»
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса прокомментировал присоединение Боливии к «Группе Лимы».
03:00
СК возбудил дело по факту убийства ребёнка в Нефтеюганске
Следственный отдел СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).
03:00
Моуринью: желаю выздоровления сломавшему рёбра Рюдигеру
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал скандальный эпизод в матче с «Челси» (0:2).
03:00
ЦОДД назвал число ДТП в Москве за ноябрь
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал на своей странице в Twitter статистику ДТП в Москве за ноябрь.
03:00
Английские фанаты скандировали расистские кричалки на матче АПЛ
Игрок «Челси» Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэма» в ходе матча 18-го тура АПЛ.
03:00
Партия Порошенко потребует санкций против прямых поставок газа из России
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший украинский президент Пётр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
03:00
Боливия присоединилась к «Группе Лимы»
Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел страны.
03:00
Дворкович: Грищук и Непомнящий поборются за право сыграть с Карлсеном
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о выступлении россиян Александра Грищука и Яна Непомнящего в серии Гран-при.
03:00
Непомнящий: выход в турнир претендентов — важный шаг в моей карьере
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу над китайцем Вэй И в финале четвёртого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.
03:00
Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* пытался прорвать оборону сирийской армии в направлении населённого пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
03:00
Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
03:00
СМИ: Жамалетдинов может продолжить карьеру в «Урале»
Принадлежащий московскому ЦСКА форвард Тимур Жамалетдинов попал в сферу интересов «Урала».
03:00
Амиров: мы не общались с тренерами молодёжной сборной России
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Родион Амиров заявил, что не знает причину своего отсутствия в составе молодёжной сборной России, которая готовится к чемпионату мира.
03:00
«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии
Римский «Лацио» победил туринский «Ювентус» и стал обладателем Суперкубка Италии по футболу.
03:00
В Хорватии завершились президентские выборы
Голосование на президентских выборах в Хорватии завершилось. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом информирует ТАСС.
03:00
Дубль Виллиана принёс «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» победил соседей из «Тоттенхэма».
03:00
Греция готовит выдачу Винника в США
Греция готовит выдачу в США россиянина Александра Винника. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление греческого министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.
03:00
В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 год в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
03:00
Первый тренер бойца UFC Яна рассказал о дебютных шагах спортсмена в ММА
Владислав Потатушкин признался, что всегда верил в то, что Петру Яну по силам выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
03:00
В Саратове простились с погибшим при исполнении полицейским
В Саратове простились с сотрудником полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
03:00
Источник: «Челси» готов заплатить за Санчо €140 млн
Лондонский «Челси» планирует усилить состав английским вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.
03:00
Под Нижним Новгородом столкнулись четыре автомобиля
В Нижегородской области на территории Борского района на 26-м километре автодороги город Бор — деревня Валки в результате столкновения четырёх машин, по предварительным данным, погиб ребёнок, ещё девять человек пострадали.
03:00
СМИ: Радулов пропустил тренировку «Далласа» и может не сыграть с «Калгари»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов не принял участие в последнем тренировочном занятии команды.
03:00
Надаль: победа на турнире в Абу-Даби важна, но нельзя сходить с ума
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на выставочном турнире в ОАЭ.
03:00
Пожар на заводе в Уфе полностью ликвидирован
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на опытном заводе «Нефтехим» в Уфе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Башкирии.
03:00
ЦСКА разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над эстонским «Калевом».
03:00
Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает «досрочных президентских выборов в России».
03:00
«Атлетико» обыграл «Бетис» в 18-м туре Примеры
В 18-м туре чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Атлетико» победил «Бетис».
03:00
Генконсульство России отреагировало на ситуацию со стрельбой в Чикаго
В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что данных о россиянах среди пострадавших в ходе стрельбы в Чикаго не поступало.
03:00
ЦСКА победил «Витязь», одержав пятую победу подряд в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал крупную победу над «Витязем».
03:00
СКА обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом».
03:00
В Минкомсвязи рассказали о работе над отменой роуминга с Белоруссией
Пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков сообщил, что плату за входящие звонки в роуминге в России и Белоруссии должны отменить не позднее сентября 2020 года.
03:00
Драчёв: IBU пока не располагает информацией от WADA
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что на данный момент санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не мешают ряду российских спортсменов выступать на крупных соревнованиях.
03:00
Умер модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет.