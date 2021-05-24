Telegraph: возвращение на большой экран — «опальному» Кевину Спейси предложили роль в итальянском фильме

Кевин Спейси, кинокарьера которого была разрушена после череды обвинений в домогательствах, получил шанс вернуться на съёмочную площадку. Итальянец Франко Неро предложил «опозоренной» голливудской звезде сыграть роль детектива, который должен восстановить репутацию слепого художника, подозреваемого в педофилии, сообщает The Daily Telegraph.

Когда против Кевина Спейси была выдвинута серия «омерзительных обвинений» в сексуальных домогательствах, мало кто мог предположить, что голливудская звезда снова появится на экране. Но всего три года спустя он может сняться в фильме с Ванессой Редгрейв, поставленном её мужем и одним из самых уважаемых актёров Италии Франко Неро, пишет The Daily Telegraph.

Карьера Спейси рухнула после того, как более десяти мужчин обвинили его в неподобающем поведении и приставаниях. Тем не менее этот скандал не помешал Неро пригласить американца на главную роль в своем фильме L'uomo che disgnò Dio («Человек, который нарисовал Бога»), поясняет издание.

По словам The Daily Telegraph, сюжет картины перекликается с «опалой, в которую попал сам Спейси». Ему должна достаться роль детектива, который расследует обвинения в педофилии, предъявленные слепому художнику, которого играет Неро.

Этот персонаж способен в точности изображать физические черты любого человека, просто слушая его голос. В конце концов, художник попадает на шоу талантов, но последующая популярность приводит к тому, что его несправедливо обвиняют в сексуальных домогательствах.

Из-за бушующей в Италии пандемии работу над фильмом пришлось приостановить. Но вскоре съёмки должны возобновиться и дать шанс Спейси продолжить свою кинокарьеру, отмечает The Daily Telegraph.

«Это правдивая история, история человека, который, несмотря на свою слепоту, создает скульптуры лиц людей, — заявлял Неро в своём интервью итальянским СМИ. — Одним из актёров, с которым я связался, был Кевин Спейси. Я был бы очень рад вернуть его на съёмочную площадку».

Это стало бы замечательным поворотом событий для Спейси, который «был опозорен» после того, как в фильме 2017 года «Все деньги мира» его заменили Кристофером Пламмером. Кроме того, он лишился своей роли в последнем сезоне популярной политической драмы Netflix «Карточный домик», напоминает издание.

Всё началось с того, что актёр Энтони Рэпп заявил, что Спейси домогался его в 1985 году, когда ему было всего 14 лет. За этим последовала череда схожих обвинений, но все они были категорически отвергнуты лауреатом премии «Оскар».

В связи с истечением срока давности единственное добравшееся до суда дело касалось приставаний к 18-летнему молодому человеку в одном из баров штата Массачусетс в 2016 году. Прокуратура прекратила рассмотрение дела в июле 2019-го после исчезновения сообщений на мобильном телефоне, которые использовались в качестве улик.

Тем не менее Спейси по-прежнему грозят разбирательства американских в судах. Королевская прокуратура также решает, привлекать его ли его к ответственности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые относятся к периоду работы актёра в качестве художественного руководителя лондонского театра «Олд Вик» с 2004 по 2015 год.

Съемки L’uomo che decognò Dio должны начаться в ближайшее время в северном итальянском городе Турин. При этом продюсеры фильма предупреждают, что проблемы со сроками и доступностью могут по-прежнему создавать трудности для возвращения Спейси на большой экран.

Этот фильм — уже не первый случай, когда Спейси использует Италию как платформу для привлечения всеобщего внимания. В августе 2019 года он неожиданно предстал перед изумлённой публикой в Римском национальном музее, чтобы продекламировать стихотворение Габриэля Тинти «Боксёр».

Спейси процитировал строки: «Они пользовались мной для своего развлечения, кормились всякой дрянью. Жизнь в мгновенье оборвалась». Возможно, для него она вскоре снова начнётся, заключает The Daily Telegraph.