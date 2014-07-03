FP: Россия не пустила Кевина Спейси в зал заседания Совбеза ООН

Как стало известно Foreign Policy, российская делегация в ООН отклонила просьбу продюсеров популярного американского телесериала «Карточный домик» о съемках двух эпизодов в зале заседания Совета Безопасности. Таким образом, утверждает издание, из-за России фанаты сериала упустят возможность лицезреть Кевина Спейси в роли президента США в зале, где принимались многие судьбоносные решения.

Делегация РФ в ООН наложила вето на просьбу продюсеров популярного американского телесериала «Карточный домик» о съемках двух эпизодов в здании Совета Безопасности. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на конфиденциальную переписку российского дипломата и его коллег по Совбезу. Дипломаты сочли нужным держать зал заседания Совбеза свободным на случай непредвиденных кризисов.

Напомним, что неделей раньше офис Генерального секретаря организации Пан Ги Муна рекомендовал Совету Безопасности разрешить съемки сериала в нерабочее время, чтобы повысить осведомленность общественности о деятельности ООН. Департамент общественной информации ООН ранее изучил сценарии этих эпизодов и счел их подходящими. Предполагалось, что съемки будут проходить в ночное время в середине августа, когда большая часть дипломатов уходит в отпуск.

Впрочем, утверждает издание, решение членов Совбеза не исключает возможности снимать сцены с участием Кевина Спейси в роли президента США в другой части штаб-квартиры ООН в Тертл-Бэй.

«Карточный домик» попал в хорошую компанию, сообщает Foreign Policy. Более полувека назад члены ООН отклонили просьбу режиссера Альфреда Хичкока о съемках сцены убийства в его шедевре 1959 года «К северу через северо-запад» в баре North Delegate Lounge, который находился в штаб-квартире ООН. Многие высокопоставленные чиновники ООН впоследствии пожалели об этом решении.

Издание цитирует письмо российского дипломата Микаэла Агасандяна: «Мы считаем, что помещения Совета Безопасности должны быть доступны в любое время и в короткие сроки. Кроме того, мы соответственно настаиваем, что помещения Совета Безопасности не являются подходящим местом для съемок, постановок и так далее».

Технически, отмечает Foreign Policy, действия России не являются формальным вето, которое член Совбеза может налагать только по существу. Но, по большей части, все процедурные решения в Совете принимаются общим консенсусом. Впрочем, некоторые политики надеются, что Москва еще может передумать.

В свою очередь, представитель Китая назвал аргументы Микаэла Агасандяна «разумными». Он отметил, что всем членам Совбеза стоило бы ознакомиться со сценариями, прежде чем санкционировать съемки, касающиеся их работы.

Foreign Policy напоминает, что ранее Совет Безопасности разрешил использовать свой зал заседания для фотосессии Энни Лейбовиц. Знаменитый фотограф снимала портрет тогдашнего посланника США при ООН Сьюзан Райс для журнала Vogue. Кроме того, в стенах этого здания режиссером Бертраном Тавернье снималась французская комедия «Набережная Орсе».



Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP