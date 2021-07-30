ABC News: в США 57 тысяч новых заражений в день — эксперты винят «дельту» и недостаточный процент вакцинированных

В среднем по США сейчас насчитывается 57 тысяч новых случаев COVID-19 в день, передаёт ABC News. Эксперты видят причину ухудшения ситуации в крайне заразном штамме «дельта» и значительном проценте всё ещё не вакцинированных граждан. В то время как медики просят американцев «прислушаться к здравому смыслу» и сделать прививки, в некоторых штатах назревают противостояния из-за возобновления обязательного ношения масок.

Этим утром стало известно, что в Главной лиге баскетбола было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом у вакцинированных людей. Организации пришлось отложить игру между командами «Филадельфия Филлис» и «Вашингтон Нэшионалс», которая должна была состояться вчера вечером, после того как коронавирус подтвердился у четырёх игроков и восьми сотрудников «Нэшионалс». По словам менеджера команды, все заболевшие, кроме одного, вакцинированы.

ДЭЙВ МАРТИНЕС, менеджер бейсбольной команды «Вашингтон Нэшионалс»: У некоторых парней симптомов нет, но у кого-то есть… Мы просто волнуемся за своих ребят.

В среднем по США сейчас насчитывается порядка 57 тысяч новых случаев COVID-19 в день — этот показатель вырос почти на 55% по сравнению с прошлой неделей. Причину роста числа заражений эксперты видят в крайне заразном варианте «дельта» и значительном проценте всё ещё не вакцинированных граждан.

В то же время Pfizer уже призывает делать дополнительную третью прививку. Компания опубликовала новые данные, которые продемонстрировали, что после шести месяцев после вакцинации эффективность её препарата падает с 96% до 84%.

РАЙАН РИБЕЙРА, заместитель главы факультета экстренной медицинской помощи при Медицинской школе Стэнфордского университета: На мой взгляд, велика вероятность, что в конечном счёте людям с высоким риском заражения коронавирусом или осложнений от COVID-19 к концу года действительно потребуется дополнительная прививка. И также, полагаю, нас всех, возможно, призовут к ревакцинации, но во многом это зависит от того, что в течение следующих недель покажут данные исследований.

И теперь вновь назревают противостояния из-за требования носить маски. В штате Миссури генеральный прокурор подал в суд на власти округа Сент-Луис и города Канзас, после того как они снова ввели обязательное ношение масок. Глава департамента здравоохранения округа Сент-Луис выразил досаду из-за неприятия масок и вакцин.

ФАИЗАЛ ХАН, глава департамента здравоохранения округа Сент-Луис: Забудьте о своих принципах — проявите ответственность и прислушайтесь к здравому смыслу. Сделайте прививку, избавьтесь от заблуждений. И, прошу вас, не слушайте политиков, которые пытаются ввести в вас в заблуждение, стремясь лишь простым способом набрать побольше политических очков.

В семи штатах действуют законы, запрещающие вводить обязательное ношение масок. Лидер (республиканского. — ИноТВ) меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти даже публично высказался против нового требования носить маски на заседаниях нижней палаты. В своём Twitter он написал: «Угроза возвращения обязательного ношения масок — решение, не опирающееся на науку...»

Вот как прокомментировала слова Маккарти спикер (палаты представителей. — ИноТВ) Нэнси Пелоси.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Какой же болван.

Между тем всё больше игроков Национальной футбольной лиги выступают против новой политики организации, в которой сказано, что вспышки заболевания среди невакцинированных игроков могут привести к лишению права участвовать в матчах и оплаты. Игрок команды «Баффало Биллс» Коул Бизли прививку делать отказывается.

КОУЛ БИЗЛИ, принимающий игрок в американский футбол команды «Баффало Биллс»: Для начала скажу, что в отношении прививок я ни за, ни против, — я за то, чтобы каждый сам делал свой выбор.

Власти Нью-Йорка настолько обеспокоены числом невакцинированных жителей, что с недавних пор предлагают каждому по 100 долларов наличными за прививку.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.