CNBC: никакой логики — в США разгораются дебаты вокруг необходимости ношения масок в школах

В США местные власти сами могут определять свою политику в отношении использования масок в школах, и в разных округах рекомендации разные. Однако повсюду разгораются споры среди родителей: одни считают маски вредными, другие призывают сделать всё возможное, особенно учитывая появление нового индийского штамма.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Нет, вы не наденете маски на наших детей!

По всей стране гремят дебаты, и родители хотят, чтобы об их мнении хорошо знали.

ДЖЕЙМИ УОКЕР, родитель из округа Бакс, Пенсильвания: Мне кажется, что больше никто не мыслит логически. Мне кажется, они сошли с ума с этими масками. Всё кончилось, нам они больше не нужны!

В округах сами решают, как быть с теми учениками, кто идёт на последний год обучения, и в округе Бакс в Пенсильвании ношение масок было не обязательным. Но во вторник на пресс-конференции с родителями разразились протесты. Они говорят, что распространения «дельта»-штамма, а также новых рекомендаций Центров по контролю за заболеваниями достаточно, чтобы ношение масок стало обязательным.

МЕРЕДИТ ГЭПСИС, родитель из округа Бакс, Пенсильвания: Вероятно, через пару недель всё будет ещё хуже.

Но другие говорят, что снова носить маски в учебном классе будет вредно. В округе Стаффорд в Вирджинии обсуждают обязательные маски.

ШЭРОН ЛЕКЕЙН, родитель из округа Стаффорд, Вирджиния: Мой восьмиклассник в прошлом году впал в глубокую депрессию из-за дистанционного обучения и из-за масок, когда вернулся в школу. Он страдал не только от глубокой депрессии, но и от сильной гермофобии. Я даже дотронуться до него не могу. Я даже не могу обнять моего ребёнка, если сразу после этого он не идёт в душ.

В округе Леон во Флориде маски оставили добровольными, несмотря на протесты многих, в том числе этого преподавателя.

ДЖЕССИКА БАРТЛ, учитель из округа Леон, Флорида: Чего стоят наши ученики, преподаватели, сотрудники и представители сообщества? Глядя назад на прошедший год, мы понимаем, что сделали всё возможное, чтобы они были в безопасности, или же мы задаёмся вопросом, почему не надели маски, почему не приняли меры, когда была такая возможность?

Школьное руководство постоянно чувствует себя между двух огней.

РОКИ ХАННА, школьный инспектор в округе Леон: У нас расходятся мнения у федерального правительства, у властей штата, у Центров по контролю за заболеваниями, у нашего местного департамента здравоохранения. Мы пытаемся лавировать между всеми этими силами.

ВАЛЕРИ КАСТРО, корреспондент CNBC: В некоторых районах говорят, что подождут ещё несколько недель, прежде чем решат, какой будет их политика в отношении масок. Другие предупреждают, что любые принятые сейчас решения могут ещё измениться с изменением рекомендаций Центров по контролю за заболеваниями на протяжении учебного года.

А экономисты предупредили, что любые помехи для школьного образования сказываются на женщинах, которые возвращаются на работу, поскольку они часто берут на себя обязательства по уходу за детьми. На 1,8 миллиона человек сократилось число работающих женщин с начала пандемии.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.