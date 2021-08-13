Das Erste: «неправильная, авторитарная и неэффективная мера» — в Италии возмущены обязательной вакцинацией для учителей и преподавателей

С 1 сентября в Италии все учителя школ и преподаватели университетов будут допущены к работе только в том случае, если они сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, сообщает Das Erste. Не желающим вакцинироваться придётся сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов. В случае отказа от соблюдения мер занятые в сфере образования будут отстранены от работы без выплаты заработной платы. Решение одобряют далеко не все — профсоюз школьных учителей намерен обратиться с иском против правительства в суд.

Мария Луиза не собирается делать прививку. Правительство Италии призывает всех учителей пройти вакцинацию от коронавируса до начала нового учебного года, сообщает Das Erste. Но учительница начальных классов из Рима этого не хочет. «Я категорически против, — говорит она. — Я не верю, что вакцинация обеспечивает лучшую защиту. Поэтому я категорически отвергаю обязательную вакцинацию».

С 1 сентября в Италии все учителя школ и преподаватели университетов будут допущены к работе только в том случае, если у них есть так называемый «зелёный паспорт», то есть доказательство того, что они сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание. В качестве альтернативы им предлагается сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов.

По данным министерства здравоохранения Италии, около 200 тыс сотрудников школ и университетов всё ещё не прошли вакцинацию. «Я не сделала прививку от коронавируса, потому что я не думаю, что эта вакцина эффективна, — говорит Мария Луиза. — Я не выступаю против прививок в целом, я всегда делала другие обязательные прививки».

В настоящее время в Италии сформировалась необычный союз, который выступает против «зелёных паспортов» в школах и университетах: на баррикады выходят люди, относящиеся к вакцинации скептически, как Мария Луиза, «радикальные антипрививочники», правые партии, а также левые профсоюзы.

Прежде всего они возмущены санкциями, предусмотренными для учителей и преподавателей в рамках системы обязательной вакцинации: любой, кто не появляется в классе в течение пяти дней из-за отсутствия прививки или ПЦР-теста, отстраняется от работы без выплаты заработной платы.

Грациамария Писторино, глава профсоюза школьных учителей, входящего во Всеобщую итальянскую конфедерацию труда, отмечает: «Это непропорциональная мера». «Принимаются меры против прав трудящихся. Угроза отстранения от работы никоим образом не понятна, в том числе потому, что число тех, кто не был вакцинирован, незначительно», — отмечает она.

В Италии учителя были одной из первых профессиональных групп, получивших возможность пройти вакцинацию от коронавируса. По данным Всеобщей итальянской конфедерации труда, в Италии от коронавируса привиты около 90% учителей. Минздрав сообщает о 86%.

Писторино объявила, что профсоюз обратиться с исками против правительства в суд: «В настоящее время мы проверяем конституционность этого решения и убеждены, что правительство должно его отменить. Это неправильная, авторитарная и неэффективная мера». В качестве альтернативы, профсоюзы делают ставку на социальное дистанцирование в классе.

Однако многие школьники одобряют решение правительства. 18-летний Энрико отмечает, что обязательная вакцинация или ПЦР-тесты для учителей — для него «хорошая новость». «Принятие учителями всех меры предосторожности придаёт уверенность нам, школьникам, — говорит Энрико. — После года дистанционного обучения это даёт чувство комфорта».

Будущий выпускник, уже переболевший коронавирусом, в ближайшее время намерен сделать прививку. В настоящее время правительство ускоряет работу по вакцинации всех молодых людей старше 12 лет, почти 40% из них привиты первым компонентом вакцины. Предполагается, что школьники вернутся за парты в середине сентября, а студенты — в начале октября.

Чтобы не ставить начало учебного года под угрозу, Даниэле Битетти, учитель средней школы в Риме, сделал прививку от коронавируса. «Каждый раз, когда учитель заражается, все его классы помещаются на карантин, — отмечает он. — Это огромная проблема. Вот почему я считаю важным, чтобы все учителя приняли участие в вакцинации».

Мария Луиза, которая не собирается делать прививку, также подчёркивает, что не хочет бросать своих учеников. Чтобы учебный процесс вернулся в привычное русло, она будет сдавать анализ на коронавирус каждые 48 часов, пишет Das Erste.