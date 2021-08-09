France 24: рестораны, транспорт и больницы — Франция расширила зону действия санитарных пропусков

Несмотря на протесты, во Франции вступила в силу расширенная схема применения санитарных пропусков, которые можно получить после вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, передаёт France 24. Теперь QR-код потребуется для ужина в ресторане, поездок на общественном транспорте, посещения больницы, а также некоторых торговых центров.

В понедельник во Франции вступают в силу санитарные паспорта, однако некоторые работники этого кафе, которое уже их ввело, по-прежнему путаются.

ОФИЦИАНТ: Я должен проверять здесь, но я также должен проверять здесь. Я не очень это понимаю, на самом деле.

Другие, напротив, уже в деле.

ДРУГОЙ ОФИЦИАНТ: Как видите, это занимает три секунды, просто чтобы проверить человека. Само по себе это небольшая проблема, учитывая к тому же, что непривитые люди точно не придут в ресторан.

Получить QR-код можно после прохождения курса вакцинации, а также после отрицательного результата теста в последние 48 часов. Теперь он необходим для посадки на самолёт, поезд дальнего следования или автобус. Этот водитель готов к любому сопротивлению со стороны пассажиров.

ВОДИТЕЛЬ: Я просто скажу: «Вы не сядете», потому что здесь я главный и я несу ответственность за всех в автобусе.

До этого «паспорта здоровья» требовали только в кинотеатрах вместимостью свыше 50 человек, однако теперь под эту схему попадают и маленькие кинотеатры. Такой шаг беспокоит некоторые независимые компании.

СОТРУДНИЦА КИНОТЕАТРА: Что мы не можем предугадать, так это реакцию зрителей. Мы совершенно точно знаем, что число посетителей сократится, к сожалению, но мы уже рады, что можем не закрываться, и для нас это действительно самое важное.

Кроме срочных случаев, для того чтобы навестить больных родственников в больнице или прийти на приём к врачу, нужно также показать QR-код.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я вакцинировалась уже некоторое время назад. Надо защитить всех.

ФРАНЦУЗ: Возможно, это немного чересчур.

МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Нужно соблюдать правила. Я это говорю, но я могу понять, почему для других, кто выступает против вакцины, это становится проблемой.

Новые меры также распространяются на торговые центры, однако то, какие центры попадают под эту схему, решат в каждом отдельном случае.