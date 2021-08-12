Telegraph: британские учёные советуют не рассчитывать на коллективный иммунитет к COVID

Группа британских экспертов, в том числе участник разработки оксфордской вакцины, пришла к выводу, что штамм «дельта» делает коллективный иммунитет к коронавирусу недостижимым. Кроме того, учёные предлагают отказаться от масштабного тестирования на COVID, чтобы страна «смогла начать жить» с заболеванием, передаёт The Daily Telegraph.

Штамм «дельта» разрушает всякую надежду на коллективный иммунитет. С таким предупреждением выступила группа британских экспертов. При этом они призвали завершить массовые тестирования, чтобы Британия «смогла начать жить с COVID», пишет The Daily Telegraph.

По словам учёных, пришло время признать, что не существует способа остановить распространение вируса среди всего населения, а наблюдение за людьми с лёгкими симптомами больше не помогает.

Профессор Эндрю Поллард, участвовавший в разработке оксфордской вакцины, сказал, что «дельта»-вариант, очевидно, способен заразить привитых людей. Следовательно, коллективный иммунитет становится недостижимым даже при высоком уровне вакцинации.

«Любой, кто ещё не вакцинировался, в какой-то момент столкнётся с вирусом, — заявил Поллард, выступая перед общепартийной парламентской группой. — У нас нет ничего, что остановило бы передачу заболевания, поэтому я думаю, мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, и я подозреваю, что вирус подбросит новый штамм, который будет ещё успешнее заражать вакцинированных людей».

Накануне Министерство здравоохранения Соединённого Королевства подтвердило, что более трёх четвертей взрослого населения страны получили оба компонента вакцины. Согласно подсчётам ведомства, прививка предотвратила 60 тыс. смертей и почти 67 тыс. госпитализаций. Но, по мнению экспертов, этих мер никогда не будет достаточно, чтобы остановить распространение COVID.

До недавнего времени теплилась надежда, что увеличение числа привитых британцев создаст кольцо защиты вокруг всего населения. Ещё на прошлой неделе Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал вакцинировать 16- и 17-летних, чтобы помочь предотвратить зимнюю волну коронавируса. Однако анализ, проведённый Службой общественного здравоохранения Англии, показал, что когда вакцинированные люди заражаются вирусом, они имеют такую же вирусную нагрузку, что и невакцинированные, и могут быть такими же заразными.

Профессор медицины Университета Восточной Англии и эксперт по инфекционным заболеваниям Пол Хантер сказал парламентскому комитету: «Концепция коллективного иммунитета недостижима, потому что мы знаем, что инфекция будет распространяться среди невакцинированного населения, и последние данные предполагают, что вероятная защита от инфекции при получении двух доз составляет только 50 процентов».

Хантер также предложил отказаться от существующей системы сбора данных о заразившихся. «В противном случае мы будем пугать самих себя очень высокими цифрами, которые на самом деле не отражают масштабы заболеваемости», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Саджид Джавид подтвердил, что в следующем месяце в стране планируется начать ревакцинацию. Однако, как утверждает Поллард, если массовое тестирование не будет остановлено, Британия может оказаться в ситуации, когда население будет прививаться постоянно.

«Если мы продолжим проводить тестирование сообщества и беспокоиться об этих результатах, мы окажемся в ситуации, когда мы будем постоянно пытаться справиться с чем-то, что не поддаётся управлению, — подчеркнул он. — Необходимо перейти от массового тестирования сообщества к клиническому тестированию».

Между тем Ангела Меркель стала первым крупным мировым лидером, объявившим об окончании бесплатного тестирования. Оно должно прекратиться в Германии с 11 октября, обращает внимание The Daily Telegraph.