Independent: в Великобритании обнаружили «потерянный» план борьбы с коронавирусом, написанный 16 лет назад

В британском правительстве обнаружили составленный в 2005 году документ с рекомендациями по борьбе с коронавирусом: от введения ограничений на передвижение до создания инфраструктуры для тестирования на вирус, пишет The Independent. При этом бывший советник правительства Великобритании Дэвид Кинг счёл, что проект мог бы спасти «десятки тысяч жизней».

Правительство Великобритании составило план реагирования на вспышку коронасируса ещё в 2005 году, однако этот план «затерялся» и не был принят во внимание в начале пандемии COVID-19, сообщает The Independent.

В документе, составленном в связи с распространением тяжёлого острого респираторного синдрома, были изложены рекомендации по созданию инфраструктуры для тестирования на вирус и запасов средств индивидуальной защиты на случай вспышки. Кроме того, в случае начала пандемии предполагалось введение ограничения на передвижение, изоляции и отслеживания контактов с заболевшими.

Однако план «пропал» вскоре после его представления. Так, один из источников при правительстве заявил, что был «очень удивлён», узнав о существовании документа, несмотря на то, что занимался планированием чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и готовности к пандемии.

Ещё один источник, участвовавший в реагировании на распространение COVID-19, рассказал The Independent, что в феврале и марте 2020 года министрам пришлось «начинать с нуля», так как о существовании документа там не знали.

Так, вместо этого плана правительство следовало стратегии, разработанной для борьбы с пандемическим гриппом. Согласно этой стратегии, разрешались массовые собрания, а иностранные граждане, прибывавшие в Великобританию, не помещались на карантин.

Как отмечает издание, бывший главный научный советник правительства Великобритании Дэвид Кинг счёл, что разработанная в 2005 году система могла бы спасти «десятки тысяч жизней», если бы ею воспользовались для борьбы с распространением COVID-19.

«Это было упущено из виду. Я считаю, что можно было бы спасти десятки тысяч жизней. Я думаю, что и экономика была бы в гораздо лучшем положении», — заявил Кинг.

Как отмечает The Independent, хотя в правительстве уточнили, что реакция на COVID-19 «значительно отличалась» бы от реакции на вспышку ТОРС, Великобритания постепенно вводила ограничительные меры, которые были описаны в плане.