Hill: Арнольд Шварценеггер назвал «болванами» всех, кто отказывается носить маски

Арнольд Шварценеггер осудил тех, кто не желает носить маски и вакцинироваться от коронавируса. Актёр и бывший губернатор Калифорнии предупредил, что, так как эти люди могут заразить окружающих, смерти от COVID-19 будут на их совести, передаёт The Hill.

Голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал тех, кто утверждает, что ношение масок и требование делать прививку от COVID-19 нарушает их права и свободы, сообщает The Hill.

В видео, опубликованном на YouTube, Шварценеггер назвал людей, которые не хотят носить маски, «болванами», призвав их думать о других.

«К чёрту вашу свободу! Потому что со свободой приходят обязательства и ответственность. Нельзя просто сказать: «У меня есть право делать X, Y и Z». Когда ты влияешь на других людей, вот тогда всё становится серьёзным», — заявил Шварценеггер.

Бывший бодибилдер сравнил нежелание носить маски с нарушением правил дорожного движения. Так, по его словам, не надевать средства индивидуальной защиты всё равно что проезжать на красный сигнал светофора. «Вы убьёте кого-то, и это будет ваша вина», — предупредил он. По словам Шварценеггера, с коронавирусом то же самое: не надев маску, человек может заразить других.

Для борьбы с COVID-19 бывший губернатор Калифорнии призвал американцев «работать вместе», так как это «единственный способ победить вирус». Шварценеггер призвал людей вакцинироваться и надевать маски, вместо того чтобы бороться друг с другом.

«Да, вы можете не носить маски. Но знаете что, вы — болваны, если не носите маски, потому что вы должны защищать окружающих вас людей», — приводит The Hill слова Шварценеггера.

Как напоминает издание, актёр — известный сторонник мер социального дистанцирования и попыток победить дезинформацию относительно вакцинации. В январе он поделился видео, где ему делают прививку от COVID-19.