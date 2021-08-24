MSNBC: во Флориде врачи провели забастовку против непривитых пациентов с COVID-19
В знак протеста против большого числа непривитых пациентов, поступающих в больницы, 75 врачей устроили забастовку. Давайте передадим слово Керри Сандерсу, потому что вы, Керри, наблюдаете эту забастовку врачей в городе Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Керри, я знаю эту местность очень хорошо. Американцы не понимают, что из-за каждого непривитого человека, который занимает место в реанимации в переполненной больнице, кто-то с инфарктом — и я знал того, кто оказался в такой ситуации, — приезжает туда и не может попасть на приём, не может пройти лечение, не может лечь в палату. Кошмар для врачей, кошмар для медсестёр, а с точки зрения врачей хуже всего от этого больным людям, которые хотят получить от них помощь.
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