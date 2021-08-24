MSNBC: во Флориде врачи провели забастовку против непривитых пациентов с COVID-19

Десятки врачей в городе Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, приняли участие в символической забастовке в знак протеста против огромного числа непривитых больных с коронавирусом, которые поступают к ним в реанимацию. Переполненные больницы не могут оказать помощь другим срочным пациентам, поэтому доктора призывают не верить глупостям и пройти безопасную и эффективную вакцинацию, передаёт MSNBC.

В знак протеста против большого числа непривитых пациентов, поступающих в больницы, 75 врачей устроили забастовку. Давайте передадим слово Керри Сандерсу, потому что вы, Керри, наблюдаете эту забастовку врачей в городе Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Керри, я знаю эту местность очень хорошо. Американцы не понимают, что из-за каждого непривитого человека, который занимает место в реанимации в переполненной больнице, кто-то с инфарктом — и я знал того, кто оказался в такой ситуации, — приезжает туда и не может попасть на приём, не может пройти лечение, не может лечь в палату. Кошмар для врачей, кошмар для медсестёр, а с точки зрения врачей хуже всего от этого больным людям, которые хотят получить от них помощь.

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент MSNBC News: Такие рассуждения действительно отражают разочарование врачей, которых вы видите позади меня. Эти доктора собрались, некоторые из них прервали свою смену, чтобы прийти сюда и попытаться сказать людям: пожалуйста, прежде всего, не верьте глупости и чепухе, которую вы слышите от людей на общественных собраниях, и признайте ценность того, что сделает вакцина. Во Флориде 85% коек в реанимации заполнено. В некоторых больницах больше нет мест в палатах интенсивной терапии — они настолько перегружены, что переоборудовали столовые, залы для конференций в палаты с кроватями для пациентов.

К нам присоединяется доктор Дж. Т. Снарски, она одна из врачей. Прежде всего, вы слышали, как эта женщина из школьного попечительского совета несла чепуху. Что вы при этом чувствовали и как вы с этим боретесь?

ДЖЕЙМИ Т. СНАРСКИ, врач из медицинского центра Палм-Бич-Гарденс: Это неимоверно расстраивает, потому что мы знаем, что вакцины безопасны и эффективны. На самом деле именно люди, которые выступают против них, идут против врачей, медицины и науки. Это не та мысль, которую мы хотим донести людям. Вакцины безопасны, и нам необходимо, чтобы жители наших городов прошли вакцинацию.