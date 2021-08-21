WP: в США проверяют данные о повышенном риске миокардита у привитых вакциной Moderna

FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний США ведут проверку в отношении данных, предоставленных канадским правительством, которые указывают на более высокие, чем считалось ранее, риски развития миокардита у людей, привитых вакциной Moderna. Как отмечает The Washington Post, ведомства ранее уже предупреждали о таком побочном эффекте и сейчас пообещали уведомить общественность, если появится новая информация.

Федеральные органы здравоохранения США изучают новые сообщения о том, что вакцина Moderna может чаще, чем раньше считалось, вызывать у молодых людей побочный эффект в виде миокардита — воспаления сердечной мышцы, пишет The Washington Post. Об этом газете рассказали два осведомлённых источника. При этом они подчеркнули, что подобный побочный эффект по-прежнему встречается достаточно редко.

В расследовании задействованы Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний. Основанием для проверки послужили данные канадского исследования, которые указывают на то, что вакцина Moderna по сравнению с разработкой Pfizer-BioNTech может представлять более серьёзные риски для молодых людей, особенно мужчин младше 30 лет. Также, как отмечает The Washington Post, в поисках доказательств повышенного риска для американского населения со стороны препарата Moderna власти проверяют данные и по Америке.

Два источника газеты рассказали подробнее о ходе расследования, но попросили не раскрывать их имена, поскольку им не разрешено разглашать детали журналистам. Как отметил один из собеседников издания, делать какие-либо заключения пока рано. По его словам, прежде, чем выступать с новыми предупреждениями и рекомендациями, ведомства должны провести дополнительную работу. Как напоминает The Washington Post, в июне FDA уже добавила к вакцинам Pfizer и Moderna предупреждение, что они повышают риск миокардита.

«Мы ещё не пришли к какому-либо заключению. Данные не то чтобы очень убедительные», — объяснил источник. Компания Moderna на момент публикации статьи на запрос о комментарии не ответила.

Представитель FDA Стефани Каккомо заявила, что управление не обсуждает внутреннюю работу, но при этом подчеркнула: «Можем заверить, что FDA всегда стремится исследовать данные, как только они для нас становятся доступными. Ранее мы сообщали о связи миокардита и вакцин от COVID-19, и, если новая информация изменит что-либо в соотношении рисков и преимуществ, мы, соответственно, уведомим об этом общественность».

В своём заявлении Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что консультативный комитет ведомства по иммунизации «продолжает изучать доклады о случаях миокардита и перикардита после применения вакцин против COVID-19 на основе мРНК».

По информации источников The Washington Post, данные, предоставленные канадскими властями, свидетельствуют о том, что для тех, кто привился Moderna, а не Pfizer-BioNTech, риск миокардита может быть в 2,5 раза выше. Тем не менее этот побочный эффект встречается очень редко, даже если учитывать повышенные риски, связанные с вакциной Moderna. Поэтому, как обращает внимание газета, в стремлении избежать паники среди общественности власти ведут себя очень осторожно, особенно в период распространения варианта «дельта», когда чиновники пытаются убедить больше американцев сделать прививку.

В своих прошлых рекомендациях Центры по контролю и профилактике заболеваний признавали возможные развития миокардита в редких случаях, но совместно с Министерством здравоохранения и социальных служб США и крупнейшими медицинскими организациями страны призывали всех старше 12 лет всё равно делать прививки, поскольку преимущества вакцинации существенно перевешивают потенциальные негативные эффекты.