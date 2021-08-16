ABC News: свыше 140 тыс. заражений в день — штамм «дельта» продолжает изматывать американские госпитали

Новая вспышка коронавируса, вызванная штаммом «дельта», остаётся серьёзной проблемой для системы здравоохранения в США, где накануне два дня подряд фиксировали более 140 тыс. случаев коронавируса. Особенно сильный удар заболевание наносит больницам южных штатов, которые испытывают нехватку персонала и коек, чтобы вместить всех пациентов, сообщает ABC News.

Острозаразный штамм «дельта» доводит больницы до отчаянного положения. Впервые с января в США два дня подряд фиксируется более 140 тыс. новых случаев заражений. Летняя вспышка ошеломляет врачей и медсестёр.

Сегодня мы увидим драматичные кадры внутри переполненного ковидного отделения в самом пострадавшем уголке нашей страны. С репортажем из Лос-Анджелеса корреспондент ABC News Зорин Шах.

СОНАЛ БХАКТА, главный врач больницы Mercy Hospital Northwest Arkansas: Я хочу вам показать, как выглядит наше ковидное отделение.

Сегодня по всей стране разворачиваются душераздирающие сцены. Отец семейства из Арканзаса борется за свою жизнь. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких на фоне стремительного распространения COVID-19 по всей стране.

В пятницу и субботу было зарегистрировано более 140 тысяч новых случаев. С января это наибольшее количество заражений в течение двух дней подряд. С середины июня среднесуточное число заболеваний увеличилось на 930 процентов.

МАЙКЛ ОСТЕРХОЛЬМ, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний (CIDRAP): Даже если бы сегодня все вакцинировались, эта вспышка сохранила бы текущие темпы в течение четырёх-шести недель.

Особенно сильно пострадал юг. Восемь штатов с самым высоким уровнем заболеваемости находятся в этом регионе. В районе Хьюстона не хватает больничных коек, и в списке ожидания на одно свободное место приходится 600 человек. В больнице имени Линдона Джонсона на протяжении недели размещают пациентов в палатках, развёрнутых в связи с всплеском заболевания, но в них недостаточно персонала.

ДЖОРДЖ УИЛЬЯМС, врач больницы имени Линдона Джонсона: Нам приходится всё больше распылять силы наших команд медсестёр и врачей, чтобы позаботиться обо всех COVID-пациентах, которые прямо сейчас находятся в больнице и наших отделениях интенсивной терапии.

Спустя несколько дней после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали сделать бустерные прививки для лиц с ослабленным иммунитетом, эксперты здравоохранения оценивают возможность повторной вакцинации для других уязвимых групп населения. В том числе для пожилых людей и медицинских работников.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник Белого дома по COVID-19: В конечном итоге им может потребоваться дополнительная прививка. Если по мере поступления данных окажется, что нам действительно нужно ревакцинировать людей в домах престарелых или людей пожилого возраста, мы будем полностью готовы сделать это очень быстро.

ЗОРИН ШАХ, корреспондент ABCNews: И сейчас существуют серьёзные опасения по поводу детей, Линдси. Врач детской больницы в Новом Орлеане рассказал нам, что у 25 процентов детей были выявлены положительные результаты тестов (на коронавирус. — ИноТВ). Пять недель назад этот показатель составлял всего один процент. Линдси?

Зорин Шах, спасибо.

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.