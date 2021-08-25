Fox News: масочный режим для «крепостных» — в США свободно дышат только богатые демократы

Правящая партия США в очередной раз продемонстрировала, что установленные ею коронавирусные ограничения распространяются только на простолюдинов и политических противников, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, на недавнем мероприятии по сбору средств для Демократической партии высокопоставленные демократы и их спонсоры не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, зато вся прислуга носила маски.

В разгар самой страшной пандемии за всю историю США — пандемии испанского гриппа 1918 года — в городах по всей Америке были приняты меры, о которых мы все сегодня знаем не понаслышке. Было введено обязательное ношение масок. Всех, кто не подчинялся, наказывали. Цитирую: «Мужчина, женщина или ребёнок без маски отныне считается опасным уклонистом», — так в то время звучало типичное объявление Красного Креста.



Город Сан-Франциско относился к этим правилам очень серьёзно. Настолько серьёзно, что работник городского здравоохранения выстрелил в человека, отказавшегося надеть маску, и ранил при этом двух посторонних людей, стоявших позади. Некоторые сочли, что это уже чересчур. Но многие другие решили, что это нормально. Они с этим мирились. Вирус внушал им сильный страх, и они хотели сделать всё, от них зависящее, чтобы этот вирус остановить.



Но самое главное: они доверяли своему руководству. И если руководство вводило обязательное требование, они исходили из того, что на это есть серьёзные причины. И они хотели помочь.



А потом одна-единственная фотография изменила всё. Фотограф, присутствовавший на боксёрском матче в Сан-Франциско, заснял нескольких высокопоставленных городских чиновников, включая мэра Сан-Франциско, члена конгресса и одного из высших администраторов от здравоохранения. Все они сидели на этом мероприятии без масок! Фотография разошлась по всей стране. Американцы были шокированы тем, что люди, устанавливающие правила и следящие за их соблюдением, сами даже не собирались их соблюдать! Прошло не так много времени, прежде чем масочный режим по всей стране был отменён. Оказалось, общественность была готова терпеть неудобства, но не лицемерие.



Сейчас наша страна переживает очень похожий момент. Снова камера засняла, как официальные лица в Калифорнии выказывают презрение к санитарным мерам, которые сами же ввели.



Вот кадры, сделанные вчера утром в Напе на мероприятии по сбору средств для Демократической партии. Долина Напа — это к северу от Сан-Франциско. На мероприятии присутствовала (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, чьё поместье находится неподалёку. Были также и другие чиновники-демократы, а также крупнейшие спонсоры партии — они заплатили 30 тысяч долларов за билет.



Первое, что замечаешь, глядя на фотографию собравшихся, помимо поразительной однородности и отсутствия (расового. — ИноТВ) многообразия, это то, что никто из них не в маске. Они вдыхают столько свежего воздуха, сколько им хочется, как будто сейчас снова 2019 год! Единственные, кто там в маске, это их слуги! Безликие темнокожие крепостные, снующие туда-сюда с подносами. Что может быть хуже, чем дышащая на вас прислуга! Но, как вы можете видеть, Нэнси Пелоси от этой проблемы избавлена.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: … молодёжь и то, как мы устанавливаем контакт с молодёжью… Мы всегда спрашиваем молодёжь: «Как вы хотите, чтобы мы устанавливали с вами контакт?»



Отвратительно. Зато показательно! На данный момент совершенно ясно, что Нэнси Пелоси, наш главный COVID-полицейский, не верит ни одному из своих собственных высказываний о вирусе. Пелоси 81 год, то есть она явно в группе риска по коронавирусу. Она находится на многолюдном мероприятии в Напе, а ведь, согласно цветовой карте администрации Байдена, это одно из самых опасных мест в Америке в плане заражения коронавирусом. Однако Пелоси не соблюдает социальную дистанцию, не носит защитный экран, даже не надела маску! Почему? Очевидно, она понимает, что опасность ей не грозит! А поскольку среди присутствующих нет республиканцев, у неё нет причин притворяться.



Напомню, вот как Нэнси Пелоси разговаривает в Вашингтоне.



НЭНСИ ПЕЛОСИ: Конгрессмены и сотрудники будут обязаны носить маски постоянно…



Вот маска. Мне присылают такие маски со всей страны.



Настоящие мужчины носят маски! И эти маски крайне важны!



Председатель рассматривает неношение маски как серьёзное нарушение правил приличия.



У меня нет советов для них. Разве что, приходя сюда, они должны носить маску!



Но в любом случае я большая сторонница того, чтобы носить маски и, скажем так, не дышать одним воздухом без необходимости.



Да. Настоящее обоснование обязательного масочного режима прозвучало в самой середине этой подборки. Цитирую: «Неношение маски — серьёзное нарушение правил приличия», — заявляет Нэнси Пелоси. И она говорит серьёзно! Вот почему в Напе её маленькие темнокожие слуги носят маски, поднося ей вино. Этого требуют приличия!



Если когда-то и было более прозрачное окно в их планы по строительству нового общества, то мы просто не в курсе. Раньше это была страна среднего класса, теперь в ней появился класс крепостных. Именно они носят маски, именно их заставляют принимать препараты, которых они не хотят принимать, именно им запрещают общаться друг с другом, иначе как посредством цифровых каналов, подконтрольных партии. Социальная дистанция!



Вместо широкой середины у нас теперь две категории американцев: привилегированные и непривилегированные, спасённые и обречённые, вакцинированные и невакцинированные. Именно так видят страну архитекторы всего этого.



Дата выхода в эфир 23 августа 2021 года.