Fox News: «утончённый» Обама не распространяет COVID, в отличие от необразованных байкеров

Когда Барак Обама пренебрёг всеми антиковидными рекомендациями и отметил своё 60-летие в окружении сотен знаменитостей без масок и паспортов вакцинации, американские СМИ не увидели в этом никакой опасности. А ежегодный слёт байкеров в Стерджисе, напротив, раскритиковали как серьёзную угрозу для здоровья нации. По словам ведущего Fox News Такера Карлсона, всё дело в элитарности: то, что можно Обаме, непозволительно простым американцам.

Идёт глобальная пандемия. Может быть, вы об этом слышали. И она усугубляется! Центры по контролю и профилактике заболеваний уверяют: так называемый штамм «дельта» настолько опасен, что у нас в Америке больше не может быть гражданских свобод. С прошлой недели приостановлено право на частную собственность. Наши дети должны носить маски в школе — опять! Нам нельзя позволять ходить в рестораны, летать самолётами, быть трудоустроенными без предъявления наших новых паспортов вакцинации. Барак Обама все эти меры поддерживает, он за все ограничения. Но это не значит, что он хочет, чтобы эти ограничения сказывались на его жизни.



Итак, в субботу гостям Обамы не пришлось предъявлять документы, чтобы пройти на вечеринку. В отличие от сотрудников CNN, им необязательно было доказывать, что они привиты. В отличие от ваших детей, им не пришлось носить маски. Дома у Барака Обамы был как будто 2019 год, как будто всей этой пандемии никогда не было.



Вопрос: знает ли об этом (главный медицинский советник президента США. — ИноТВ) Тони Фаучи? И если знает, согласен ли он с этим? Это насущный вопрос здравоохранения, поэтому сегодня мы позвонили Тони Фаучи, чтобы узнать ответ. К сожалению, он не смог принять участие в нашей программе, он был слишком занят. Он учёный, он не любит быть в центре внимания. У него была договорённость об очередной фотосессии для Teen Vogue, поэтому он не смог прийти, и мы много потеряли.



Итак, чтобы разобраться, каковы новые правила, нам придётся обратиться к предыдущим заявлениям Тони Фаучи. Вот что мы узнали: когда огромное количество людей без масок и паспортов вакцинации собирается вместе, это серьёзная угроза для Америки. Но только если эти люди разъезжают на Harley-Davidson.



В воскресенье Фаучи в очередной раз раскритиковал байкеров, собирающихся на свой ежегодный слёт в Стерджисе, Южная Дакота. Эти люди опасны, заверил нас Тони Фаучи. Некоторые из них учились в муниципальных колледжах, в буквальном смысле! А некоторые вообще нигде не учились. Вам стоит забеспокоиться.



В прошлом году он говорил нам о слёте в Стерджисе примерно то же самое: «Многие умрут!» Поскольку для новостной программы важны цифры, мы проверили, действительно ли всё так и вышло. Что же случилось со Стерджисом в прошлом году? Оказывается, там побывали почти полмиллиона человек — примерно 450 тысяч. В конечном итоге менее 0,1 процента из них заболели COVID. Так что нет, миллионы не погибли. На самом деле всё было в порядке.



Но Тони Фаучи не изменил своих рекомендаций. Как вы, может быть, заметили, собственное мракобесие и глупость собственных предсказаний его не пугают. Итак, на днях он снова предупредил нас об опасностях Стерджиса, посмотрите!



ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: Я очень беспокоюсь, Чак, что мы увидим ещё один всплеск (заболеваемости. — ИноТВ), связанный с этим слётом. Я могу понять, что люди хотят делать то, что им хочется, они хотят иметь право на это. Но в такое время, когда у нас санитарный кризис, который может сказаться на вас, ваших родных и всех остальных, есть нечто более важное, чем потребность поступать в точном соответствии со своими желаниями.



«Я очень беспокоюсь, Чак…» Нагнитесь, вас снова поимеют. С учётом того, что рассказал Тони Фаучи о степени опасности байкеров в Стерджисе для здоровья нации, остаётся только гадать, какие риски несёт для нас, остальных, вечеринка по случаю дня рождения Барака Обамы в Мартас-Винъярд. Это сотни людей в помещении, без масок, не представившие доказательств своей вакцинации. И если мы можем ориентироваться на цифры, среди них немало непривитых.



Приемлемо это или нет? Серьёзно, это насущный вопрос здравоохранения. Казалось бы, Тони Фаучи как самый высокооплачиваемый госслужащий для того и существует, чтобы отвечать на такие вопросы. Но он не ответил. Как мы вам уже говорили, мы спрашивали, но он не захотел отвечать.



Итак, с эпидемиологической точки зрения, где, по-вашему, Барак Обама подхватил мысль о том, что это прекрасная идея — проводить в помещении массовые мероприятия, участники которых не носят маски и не обязаны доказывать, что им делали прививку? Как он мог прийти к такому выводу? Ну, может быть, он насмотрелся на свою подругу Мюриел Баузер, мэра округа Колумбия. Она только что сделала то же самое. Баузер, как вы помните, ввела новое обязательное требование носить маски, но отсрочила исполнение этого приказа на несколько часов, чтобы успеть провести вечеринку по случаю собственного дня рождения. И это нормально, это хорошо! Она же не ездит на «харлее»! Она чиновница-демократ.



Если вы до сих пор верите в науку и начинаете немного недоумевать по поводу этих санитарных рекомендаций, значит, на выходных вы не смотрели CNN. Потому что там это объяснили самым понятным языком. Послушайте, как этот репортёр The New York Times объясняет, почему Барак Обама и его друзья с TikTok могут проводить вечеринки в помещении, без масок и паспортов вакцинации, в то время как вас не пускают в больницу к умирающим родителям. Это не произвол, не каприз, на то есть причина! Медицинская причина! Слушайте.



ЭННИ КАРНИ, корреспондент The New York Times при Белом доме: Другие говорили, что здесь раздувают из мухи слона. Они ведь следуют всем мерам предосторожности. Люди же посещают спортивные мероприятия, более многолюдные, чем это. Здесь всё будет безопасно, это утончённое, вакцинированное собрание. Дело в том, как это выглядит, а не в том, насколько это безопасно.



Вот теперь мы говорим по-научному! Итак, когда это происходит в доме Барака Обамы стоимостью 12 миллионов долларов… Кстати, это всего лишь цена при покупке, так-то он стоит более 20 миллионов. Дом стоит на берегу океана, но ему изменение климата не страшно. Когда это происходит там, это не проблема, потому что собравшиеся, по выражению The New York Times, «утончённые и вакцинированные». Вакцинированы ли они, мы не знаем, потому что от них не требовалось предъявлять доказательства. Опять-таки, если цифры верны, многие из них не привиты. Может быть, более половины. Но она говорила не об этом. Главное слово здесь, важное с медицинской точки зрения, это «утончённые».



В данный момент администрация Байдена принуждает невакцинированных* следовать всем требованиям для вакцинированных*. Правила не распространяются на людей утончённых. Вакцины тут ни при чём, это вопрос утончённости. Вам также следует знать, что утончённые люди в нашей стране, короли Фаруки**, которые ходят среди нас, возвышаясь над окружающими, также освобождены от обязанности платить налоги, их полицию не лишают финансирования, в их районы католические благотворительные организации не завозят нищих иммигрантов, на их улице не строят жилья для бедных. От всего этого они избавлены в силу своей утончённости. Хорошо быть утончённым! И знаете что? Определённо, плохо быть не утончённым.



Дата выхода в эфир 09 августа 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

** Фарук I — король Египта и Судана, свергнутый в 1952 году. Был известен своей любовью к роскоши (прим. ИноТВ).