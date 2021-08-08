NBC: новый мрачный рубеж — суточное число заражений COVID в США превысило 100 тысяч человек

В США продолжает расти ежедневное количество заражённых коронавирусом. В среднем по стране от болезни умирают 500 человек в сутки. Власти страны надеются, что эти тревожные цифры подтолкнут американцев сделать прививку, сообщает NBC News.

США преодолели новые ковидные рубежи. За последние две недели число заражений в стране увеличилось более чем в два раза — свыше 100 тысяч в сутки, а очереди в центры тестирования напоминают о драматичной вспышке прошлого лета.

Флорида, эпицентр COVID-19 в стране, побила свой ежедневный рекорд. Только в пятницу в штате было зафиксировано более 23 тысяч заражений, а число госпитализаций превысило 13 тысяч. Машины тянутся вдоль дороги, в то время как изнывающие от жары семьи стоят в очереди (на тестирование. — ИноТВ) в Таллахасси.

ВОН ХИЛЛИАРД, корреспондент NBC News: Вы привились?

МУЖЧИНА: Нет, не привился.

Но всего в двух кварталах отсюда, в местном центре вакцинации, тонкой струйкой проходят желающие привиться. В целом по стране более 100 миллионов американцев всё ещё остаются непривитыми.

Доктор Энтони Фаучи ожидает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов полностью одобрит вакцины Pfizer в течение ближайших недель. В интервью USA Today он предсказал, что за этим последует поток требований по обязательной вакцинации.

РЕЙЧЕЛ ВАЛЕНСКИ, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США: Мы знаем, что можем усмирить вирус в течение трёх–четырёх недель, если все сделают то, что необходимо для его сдерживания.

Но пока больницы Техаса сталкиваются с перегрузками. Во всех пяти педиатрических отделениях Хьюстона не осталось свободных мест. 11-месячную Аву Рамирес, у которой был обнаружен коронавирус, пришлось перевозить на вертолёте в госпиталь, находящийся в 150 милях от её дома.

ДОМИНИК ЛЮСИЯ, главврач детской больницы Макклейна: Её перевезли в хьюстонскую больницу. Из-за тяжёлого состояния девочку пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания.

И беспокойство только возрастает. В эти выходные в городе Стёрджис, Южная Дакота, 700 тысяч байкеров собираются участвовать в ежегодном моторалли, несмотря на массовое заражение на этом мероприятии в прошлом году. Кроме того, согласно полученному NBC News документу, у более 18 процентов семей мигрантов, находящихся на границе, выявляют коронавирус перед депортацией.

Среднее число умерших от COVID в США составляет 500 человек в сутки. Власти отчаянно надеются, что эти растущие цифры подтолкнут людей к вакцинации.

БИЛЛИ ДЖО ДЖОНС, жительница Флориды: Я предпочитают знать наверняка.

ВОН ХИЛЛИАРД: Вы уже вакцинировались?

БИЛЛИ ДЖО ДЖОНС: Я не вакцинировалась. Я до этого была против вакцин, но теперь рассматриваю такую возможность, ведь у меня маленькие дети.

Вон, кого вы видели в центрах тестирования?

ВОН ХИЛЛИАРД: Мы видели молодых людей, студентов колледжей, родителей с детьми школьного возраста. И, согласно данным, на прошлой неделе более половины новых заражений пришлось на людей младше 40 лет. Хосе?

Дата выхода в эфир 08 августа 2021 года.