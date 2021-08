WP: CNN уволил троих сотрудников за появление в офисе без прививки

Трое сотрудников телеканала CNN, которые нарушили корпоративные санитарные ограничения и посетили офис компании, не сделав предварительно прививку от коронавируса, в результате были уволены. С подобными проблемами приходится сталкиваться многим работодателям в США, которые вынуждены устанавливать новые нормы работы в условиях распространения более заразных штаммов, пишет The Washington Post.

Руководство телекомпании CNN приняло решение уволить трёх сотрудников после подтверждения информации о том, что они приезжали работать в офис, хотя не сделали прививку от коронавируса, как требуется согласно действующим в компании санитарным ограничениям. Эту информацию подтвердил президент кабельной сети Джефф Цукер, пишет The Washington Post.



Он сообщил, что на прошлой неделе руководству CNN стало известно о трёх сотрудниках, нарушивших корпоративную политику, согласно которой только полностью привитые от коронавируса люди в настоящее время могут работать в офисах компании. Причём это требование касается и тех сотрудников, которые работают сообща с коллегами на выезде, даже если они не заходят в офис, поясняется в статье.



По словам Цукера, все трое нарушивших санитарные ограничения сотрудников уволены, однако дополнительные подробности о личности и должности нарушителей не разглашаются. Кроме того, из-за этого инцидента компания может пересмотреть политику контроля за вакцинацией сотрудников, данные от которых раньше принимались «под честное слово», говорится в статье.



Данный инцидент наглядно иллюстрирует потенциальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время американским работодателям, констатирует автор. Многие из них начали требовать от сотрудников сделать прививки на фоне распространения в США более заразного штамма «дельта» и увольнять тех, кто нарушает корпоративные санитарные ограничения.



Причём эта проблема затрагивает не только сотрудников СМИ, но и госслужащих, и сферу здравоохранения, отмечается в статье. В частности, в прошлом месяце в Нью-Джерси были уволены шесть старших медицинских работников, которые отказались пройти вакцинацию. В июне из больниц Хьюстона были уволены или ушли по собственному желанию более 150 сотрудников, которые не захотели делать прививку, после того как суд отклонил поданный ими иск с попыткой оспорить данное требование работодателя.



Такие увольнения могут стать всё более распространёнными, поскольку крупные работодатели по всей стране, включая такие компании, как Google, Facebook, Uber, Morgan Stanley, Tyson Foods и другие, всё чаще делают прививки обязательными для многих сотрудников на фоне новых вспышек коронавируса в США, отмечается в статье.



Кроме того, на прошлой неделе президент США Джо Байден приказал всем сотрудникам федерального правительства пройти вакцинацию либо сдать повторно тесты и носить маски. Однако стремление сделать наличие прививки от COVID-19 обязательным условием для работы встречает сопротивление со стороны людей, скептически относящихся к безопасности вакцин и считающих эти ограничения незаконными, пишет The Washington Post.



В ответ на эти обвинения Министерство юстиции США издало директиву о том, что действующий закон не запрещает вводить обязательные прививки на рабочих местах. В судебном решении по иску сотрудников хьюстонских больниц также говорится, что закон штата Техас не позволяет увольнять сотрудников лишь в случае, когда нарушенные ими требования и нормы работодателей вынуждали их совершать незаконные действия, влекущие за собой уголовное наказание, чего нельзя сказать о прививках, заключает The Washington Post.