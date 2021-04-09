NYP: ведущая СNN раскритиковала телеканал за отсутствие женщин на руководящих постах
Американская телеведущая Брук Болдуин, которая через неделю покинет свою должность на канале CNN, указала на отсутствие женщин на руководящих постах в телекомпании, признавшись, что ей приходилось «бороться за истории о женщинах», сообщает The New York Post.
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