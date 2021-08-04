Президент, углубивший раскол, — Das Erste к 60-летию Барака Обамы

Барак Обама празднует юбилей: первому темнокожему президенту США сегодня исполняется 60 лет. Как сообщает Das Erste, итоги президентства Обамы неоднозначны: он принадлежал к элитам, «говорил на языке ориентированных на Европу глобалистов» и не понимал людей, которые «зарабатывают себе на жизнь на полях, в конюшнях и на фабриках». В первую очередь критике подвергается его внешняя политика: Обама в значительной степени несёт ответственность за появление ИГ, обострение израильско-палестинского конфликта и провал в Сирии.

В небольшом таунхаусе в районе Джорджтаун, расположенном на северо-западе Вашингтона, где живут Нэнси Флинн и Дик Вайс, обычно царит гармония. Но когда речь заходит о Бараке Обаме, ситуация может измениться за очень короткое время, пишет Das Erste.

Дик, который до Трампа голосовал в основном за республиканцев, совсем не поклонник Обамы: «Он всегда казался мне таким дистанцированным, отдалённым от всех нас». Под «всеми нами» Дик имеет в виду как крупный Чикаго, где он, как и Обама, вырос, так и жителей сельских районов США. Дик, бывший лоббист агропромышленного комплекса, хорошо их знает. «Когда Обама беседовал, он не говорил со мной на равных, он говорил со мной свысока». Обама, по его словам, принадлежал к элитам.

Покидая мегаполисы побережья, довольно часто можно услышать: Обама «говорил на языке ориентированных на Европу глобалистов» и плохо понимал людей, которые «зарабатывают себе на жизнь на полях, в конюшнях и на фабриках». По словам Дика, в остальных штатах люди «с неприязнью отреагировали на позицию Обамы и его подход, и именно так Обама проложил путь для Трампа».

Одно из самых распространённых клише в США: в то время как Обама сияет, когда разговаривает с голливудскими звёздами и закусывает канапе с лососем, Трамп слушает сталелитейщиков с чизбургером в руке. О том, как это делать, Трамп узнал на стройках своей империи недвижимости, отмечает Das Erste.

Нэнси Флинн качает головой: споры определённо заходят для пары слишком далеко. «Обама действительно пренебрегал сельской Америкой, — признает она, — он был президентом для жителей прибрежных районов с современными рабочими местами в технологических компаниях и городским образом жизни».

Тем не менее она думает, что её любимый президент достаточно приземлён. Иногда он брал с собой дочерей на сельские праздники. И покупал им хот-доги. Нэнси и Дик соглашаются, что Обама углубил раскол, начавшийся при Джордже Буше в «неспокойные времена, связанные с весьма спорным вторжением в Ирак», подчёркивает телеканал.

Но по поводу его настоящих заслуг — управления без скандалов, смягчения финансового кризиса 2008 года, реформ здравоохранения, защиты окружающей среды и климата — в доме Нэнси и Дика вновь царит согласие. В США довольно часто критикуют внешнюю политику лауреата Нобелевской премии мира. Он в значительной степени единолично несёт за неё ответственность. Конгресс, находившийся под контролем республиканцев, не имел возможности активно «вставлять ему палки в колёса».

Дипломат Ричард Хаас, президент американского аналитического центра «Совет по международным отношениям», убеждён: «В конечном счёте его внешнеполитическое наследие отрицательно; он должен войти в учебники истории как президент, сделавший и достигший слишком мало на международном уровне».

В первую очередь, по словам Хааса, это относится к Сирии: «Ничто не подорвало авторитет Обамы и репутацию США больше, чем его неспособность положить конец гражданской войне и предотвратить использование отравляющего газа». Появление ИГ*, обострение израильско-палестинского конфликта и нарушение обещания о закрытии скандального лагеря для военнопленных в Гуантанамо также являются частью его внешнеполитического наследия, передаёт Das Erste.

Тем не менее Нэнси Флинн считает, что в годы президентства Обамы есть одно неоспоримое достижение: «То, что Америка избрала темнокожего президента, — большой, великий подарок!»



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



