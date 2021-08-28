Le Figaro: неуважение и агрессия — обстановка во французских прививочных пунктах накаляется после введения санитарных пропусков

После введения во Франции санитарных пропусков обстановка в центрах вакцинации стала напряжённой, пишет Le Figaro. Если несколько месяцев назад на прививку приходили в основном доброжелательно настроенные добровольцы, сегодня там появляются люди, для которых вакцина стала вынужденной мерой, поясняет издание. Теперь вместо улыбок и благодарностей медработникам приходится сталкиваться с оскорблениями и попытками мошенничества, констатирует газета.

Введение санитарных пропусков во Франции привело к появлению кандидатов на вакцинацию нового типа и способствовало росту напряжённости, с которой сталкиваются медработники, пишет Le Figaro.

Если в первые несколько недель после начала массовой вакцинации в стране атмосфера в прививочных пунктах была вполне дружелюбной — четверть часа наблюдения не казались пациентам старшего поколения слишком долгими и все с удовольствием болтали со своими знакомыми после долгих месяцев изоляции, — то сегодня признание, улыбки и благодарности встречаются редко, констатирует газета, добавляя, что в центрах вакцинации стало больше неуважения, словесной агрессии и напряжённости. Введение санитарных пропусков привело к появлению новых кандидатов на вакцинацию: тех, кто прививается не из убеждений, а под принуждением.

Как отмечает издание, после введения пропусков кандидаты на вакцинацию идут в центры потоком. «Люди были подавлены невозможностью уехать на отдых и хотели получить прививку в течение часа. В тот момент ситуация была немного напряжённой, поскольку мы не могли удовлетворить всех», — рассказывает доктор Кальм из центра вакцинации на озере То.

Чтобы положить конец агрессивному поведению лиц, раздражённых тем, что их не вызвали в тот же день, доктор Патрик Пельтье вынужден был в течение месяца обращаться в муниципальную полицию с просьбой присутствовать на закрытии центра вакцинации Верту по вечерам. Он также подозревает, что некоторые антипрививочники не приходят по записи, чтобы не оставлять свободных окон для вакцинации.

«Сторонники теорий заговора называют нас приспешниками. Они злятся на то, что их вынуждают сделать прививку. По их мнению, это невыносимое посягательство на их свободу. Трудно терпеть, когда тебя называют нацистом люди, не понимающие серьёзности пандемии», — сожалеет Кальм.

Самые изобретательные готовы на всё, замечает газета. «Один сказал мне: «Уколите мимо. Я никому не скажу»,— вспоминает врач. Доктор Шмитт из центра вакцинации в Ленгольсайме замечает «более или менее изощрённые» попытки уговорить медсестёр, чтобы получить санитарный пропуск, не делая инъекцию. «Один ей сказал: «Мы договорились, что теперь я вакцинирован?» — при том, что медсестра ещё не начала», — рассказывает он. По словам вице-председателя профсоюза медсестёр региона О-де-Франс Юдикаэля Фейге, такие просьбы незамедлительно отклоняются. «Ни один медицинский работник не пошёл бы на этот шаг, противоречащий нашей этике. Мы не станем рисковать всем, даже ради сумм, предлагаемых в социальных сетях за фальшивый пропуск», — утверждает представитель медработников.

«Нам нужны однокомпонентные вакцины, которыми мы сможем прививать в кабинетах», — соглашается Клементин Кердрен, врач общей практики в городе Блен. Она надеется, что предписание о введении третьей дозы вакцины лицам старше 65 лет будет способствовать возвращению кандидатов-добровольцев. «Возможно, это улучшит настроение», — предполагает врач.