Euronews: 45-летний француз с трудом пережил COVID-19 и решил описать свой опыт в книге

В интервью Euronews 45-летний пациент из Франции рассказал, что весной провёл несколько дней в реанимации из-за COVID-19 и до сих пор не может справиться с тяжёлыми последствиями болезни: он с трудом ходит, а также страдает от диабета, почечной недостаточности и галлюцинаторного бреда. Поэтому он призывает всех вакцинироваться и вскоре планирует опубликовать книгу о пережитой болезни, которую начал писать ещё в больнице.

Филиппу 45 лет. В этом лионском парке он гуляет ежедневно, проходит каждый раз несколько километров. На ногах у него шины и он передвигается при помощи ходунков.



Филипп перенёс в апреле COVID-19 в тяжёлой форме и несколько дней провёл в коме. Сейчас он страдает диабетом, гипертонией, почечной недостаточностью и галлюцинаторным бредом, который возникает вследствие нарушенного восприятия.



ФИЛИПП, переболевший коронавирусной инфекцией: Когда я попал в больницу, меня быстро погрузили в кому и интубировали. Я провёл в коме девять дней и ничего об этом периоде не помню. Моя палата находилась в в отделении интенсивной терапии, и когда я там очнулся, у меня во рту была толстая трубка — а запястья были привязаны к поручням кровати, чтобы я случайно не вырвал эту трубку. потому что это был бы конец.



До болезни Филипп работал советником по маркетингу. Сегодня он выступает за вакцинацию и вскоре планирует опубликовать свой роман, который начал писать в больнице.



ФИЛИПП: Мы знаем, что вакцинация снижает риск того, что я пережил, примерно в десять раз. Поэтому я говорю себе, что если бы мне сделали прививку — возможно, я бы смог избежать всех этих проблем. И честно говоря, я не понимаю, почему все не выстраиваются в очередь уже к семи утра, чтобы вакцинироваться?! Это ведь всего два укола с легкими побочными эффектами, а серьёзные побочные эффекты крайне редки.



Жизнь Филиппа сейчас превратилась в одну сплошную реабилитацию... Он полон решимости выйти из этого состояния, с которым не хочет мириться. В своей книге он хочет поделиться тем, что пережил сам. По его словам, это позволило ему многое узнать о себе, о других — и о жизни.



Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.