HDN: в сентябре в Турции вводят обязательные ПЦР-тесты для непривитых

C 6-го сентября в Турции все непривитые должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус перед посещением общественных мероприятий. Это требование также затрагивает пассажиров, которые планируют совершить междугородние поездки на общественном транспорте, пишет Hürriyet Daily News.

C 6-го сентября в Турции все непривитые должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-тестов перед посещением общественных мероприятий, включая концерты, кинотеатры и театры. Это требование также распространится на пассажиров, которые планируют совершить междугородние поездки на самолётах, автобусах, поездах или другом виде общественного транспорта, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на циркуляр Министерства внутренних дел.

Организаторам мероприятий и сотрудникам необходимо будет проверять у посетителей HES-код. Последний представляет собой существующую в стране систему отслеживания, которая в том числе позволяет узнать, получил ли человек отрицательный результат ПЦР-теста не позднее последних 48 часов, поясняет издание.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что ПЦР-тесты станут обязательными в рамках усилий правительства по сдерживанию распространения COVID-19. Согласно этим планам, невакцинированные учителя, студенты и сотрудники университетов также будут обязаны сдавать анализ перед возобновлением работы учебных заведений с 6-го сентября.

Несмотря на ускоренную вакцинацию, суточное число заражений COVID-19 с июля прошлого года находится выше отметки 20 тыс. Заведующий кафедрой инфекционных заболеваний Университета Анкары профессор Исмаил Балык утверждает, что в настоящий момент невакцинированные составляют самую большую группу среди тех, кто проходит лечение в отделениях интенсивной терапии от коронавируса.

«Вторая по величине группа — это те, кто получил только одну дозу вакцины COVID-19, за ними следуют пациенты, которые получили обе дозы, но у них полностью не сформировался иммунитет. Четвертая группа — это люди, которые были полностью вакцинированы, но с момента последней прививки прошло более трёх месяцев», — пояснил он.



С середины января в Турции было введено более 88,6 млн. доз вакцины. Около 46 млн. человек получили первую дозу, а более 35 млн. были полностью привиты, отмечает Hürriyet Daily News.