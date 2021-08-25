HDN: в сентябре в Турции вводят обязательные ПЦР-тесты для непривитых
C 6-го сентября в Турции все непривитые должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-тестов перед посещением общественных мероприятий, включая концерты, кинотеатры и театры. Это требование также распространится на пассажиров, которые планируют совершить междугородние поездки на самолётах, автобусах, поездах или другом виде общественного транспорта, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на циркуляр Министерства внутренних дел.
С середины января в Турции было введено более 88,6 млн. доз вакцины. Около 46 млн. человек получили первую дозу, а более 35 млн. были полностью привиты, отмечает Hürriyet Daily News.
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