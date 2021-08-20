Эрдоган: Турция не станет «хранилищем афганских мигрантов для Европы»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Европейский союз взять на себя ответственность за миграционный кризис в Афганистане, сообщает Hürriyet Daily News. После того как ряд европейских стран объявили, что не будут принимать беженцев из Афганистана, по словам Эрдогана, у Турции нет долга, ответственности или обязательств «быть хранилищем беженцев для Европы».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не станет превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы», осудив Европейский союз за попытку игнорировать миграционный кризис, закрывая границы на фоне опасений нового притока беженцев из Афганистана, пишет Hürriyet Daily News.

«У Турции нет долга, ответственности или обязательства быть хранилищем беженцев для Европы», — заявил Эрдоган по завершении заседания кабинета министров страны, после того как целый ряд европейских стран объявили, что не будут принимать беженцев из Афганистана после захвата страны движением «Талибан»*.

Как напоминает издание, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и канцлер Германии Ангела Меркель предложили блоку сотрудничать с Турцией в пресечении потенциальной волны мигрантов из Афганистана.

Тем не менее Эрдоган призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе, отметив, что там не могут просто отстраниться от проблемы, закрыв свои границы.

«После того как мы, как страна, вынужденно закроем свои границы и отправим этих нелегальных мигрантов домой, куда эти люди пойдут, это их дело», — приводит Hürriyet Daily News слова турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Анкара ускорила работу по усилению мер по охране границ, особенно с Ираном, откуда в Турцию пытаются проникнуть нелегальные мигранты из Афганистана. Президент отметил, для страны важнее всего обеспечить безопасность и процветание своих граждан, а не быть государством, куда свободно могут приезжать все, кто пожелает. Кроме того, он напомнил, что Турция прежде уже приняла достаточно мер для сдерживания беженцев.

«В настоящее время в нашей стране проживают около 5 миллионов человек, из которых 3,6 миллиона — сирийцы, 1,1 миллиона имеют вид на жительство и 314 тысяч — статус международной защиты. Есть и те, кто въезжает в нашу страну нелегально, так называемые нелегальные мигранты», — заявил Эрдоган, добавив, что в Турции на данный момент проживают около 300 тыс. афганцев.



Турецкий президент также признался, что при необходимости готов сесть за стол переговоров с представителями «Талибана», так как видит целью Турции содействие миру, безопасности и благополучию Афганистана, пишет Hürriyet Daily News.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.