Вести: Украина провалила план по вакцинации населения до конца лета

00:20
Дина Аверина высказалась о взаимоотношениях с Ашрам
Серебряная призёрка Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о своих взаимоотношениях с израильтянкой Линой Ашрам.
00:15
Макрон обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане
Французский лидер Эммануэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает Елисейский дворец.
23:58
Замглавы МИД России провёл встречу с главой наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму
Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов принял главу миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Государственную думу Федерального собрания России, заместителя председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Ильхома Нематова.
23:46
Грачёва вышла во второй раунд US Open
Россиянка Варвара Грачёва пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису.
23:41
Байден заявил о завершении эры попыток США переустроить другие страны
Президент США Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.
23:41
Россияне впервые взяли бронзу ЧЕ по парусному спорту в командных гонках в классе «Оптимист»
Российские спортсмены впервые в истории завоевали бронзу первенства Европы по парусному спорту в командных гонках в классе «Оптимист», которое прошло в Италии на озере Ледро.
23:35
Спортивный фестиваль «Прорыв» пройдёт в «Лужниках» 4 сентября
Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдёт в столичных «Лужниках» 4 сентября.
23:27
Журналисту RT стали известны финансовые детали трансфера Крала в «Вест Хэм»
Журналист RT Лайам Тайлер раскрыл финансовые подробности трансфера Алекса Крала в «Вест Хэм».
23:26
Трутнев прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО
Вице-премьер России — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможность строительства новых городов в ДФО.
23:15
В Удмуртию поступили первые партии вакцины от гриппа
Первые партии вакцины от гриппа поступили в Удмуртию. Они предназначены для детей и беременных.
23:14
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 216 867 420 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 521 035 заболевших COVID-19.
23:07
Крал подписал контракт с «Вест Хэмом»
Полузащитник сборной Чехии по футболу Алекс Крал перешёл из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
23:04
Расходы на социально-культурную сферу в Крыму выросли на 3,7 млрд рублей в 2021 году
Расходы на социально-культурную сферу в Крыму увеличились на 3,7 млрд рублей в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, заявила вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.
23:02
В Подмосковье пройдёт фестиваль «Дни военно-исторического кино»
В Музее Задорожного в Красногорском округе Московской области пройдёт международный фестиваль «Дни военно-исторического кино». Он запланирован на 2—6 сентября.
23:02
В Хабаровском крае перед судом предстанет обвиняемая в ведении псевдомедицинской деятельности
В Хабаровском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в ведении псевдомедицинской деятельности.
23:01
Дворцовый мост в Петербурге подсветят в память о полярных конвоях
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге подсветят красным в честь 80-летия прибытия в СССР первого полярного конвоя «Дервиш».
23:00
Байден заявил о наличии у США рычагов воздействия на «Талибан»
Президент США Джо Байден заявил, что у Соединённых Штатов есть рычаги воздействия, чтобы заставить «Талибан»* выполнять свои обязательства.
23:00
Члены Русского географического общества провели экологическую акцию в ЯНАО
Члены Русского географического общества провели экологическую акцию на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе.
22:59
В Нижегородской области завели дело по факту сбыта фальшивых купюр
В Нижегородской области задержали группу молодых людей, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр.
22:58
Музеи в башнях Нижегородского кремля откроются 1 сентября
Музеи в трёх башнях Нижегородского кремля откроются в среду, 1 сентября.
22:58
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие дни.
22:55
Зеленский заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере
Украинский лидер Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.
22:53
Дина Аверина высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио
Россиянка Дина Аверина прокомментировала скандальное судейство на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
22:42
Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией
Президент США Джо Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией.
22:40
Дина Аверина рассказала про истерику в финале Олимпиады
Россиянка Дина Аверина прокомментировала выступление на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
22:25
В ЦПВС заявили о гибели четырёх военных САР при нападении террористов
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что «существенно обострилась обстановка в районе Дараа-эль-Балад провинции Дараа».
22:24
Хачанов завершил выступление на US Open в первом раунде
Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
22:16
Трутнев рассказал о планах властей привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о планах властей привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова.
22:16
На Дальнем Востоке планируют отремонтировать более 1500 объектов за пять лет
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в соответствии с программой модернизации инфраструктуры Дальнего Востока в регионе планируют отремонтировать более 1,5 тыс. объектов за пять лет, в том числе 1 тыс. дворовых территорий.
22:14
Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в Дальний Восток
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в регион.
22:12
Аналитики прокомментировали слова Зеленского о российском газе
Политолог Юрий Светов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ — самый грязный в мире.
22:12
Карацев пробился во второй раунд US Open
Россиянин Аслан Карацев оформил выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
22:01
Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
21:54
Мележиков: у «Спартака» есть кандидаты на должность спортивного директора
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поиске специалиста на должность спортивного директора столичного клуба.
21:52
Трутнев прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «Аврора»
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «Аврора».
21:51
Аэропорт Симферополя обслужил 5 млн пассажиров с начала года
Международный аэропорт Симферополь обслужил 5 млн пассажиров с начала 2021 года.
21:48
Кабмин России утвердил запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники
Российское правительство утвердило запрет на государственные закупки некоторых видов импортной электроники.
21:36
В Москве пройдут тематические кинопоказы в честь Дня знаний
В Москве с 31 августа по 2 сентября в сети «Москино» пройдут тематические кинопоказы в честь Дня знаний.
21:34
Историк прокомментировал идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
21:32
Клубы РПЛ создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что будет создана рабочая группа по вопросу лимита на легионеров в чемпионате России.
21:31
ВОЗ внесла в список для мониторинга выявленный в Колумбии штамм коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес».
21:28
В Ассоциации профессионалов рынка недвижимости прокомментировали идею продлить дачную амнистию
Член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлёв прокомментировал предложение о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
21:27
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии примут участие более 150 компаний.
21:20
В Гильдии риелторов назвали лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.
21:20
В ЛДПР прокомментировали идею лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой
Заместитель руководителя высшего совета ЛДПР Борис Чернышов прокомментировал идею лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой.
21:19
В Совфеде отреагировали на идею офиса Зеленского переименовать страну в Русь-Украину
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
21:18
Sky Sports: «Реал» не смог договориться с ПСЖ по трансферу Мбаппе
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал» этим летом.
21:17
Урбанист прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке
Урбанист, социолог Института социально-политических исследований РАН Вадим Безвербный прокомментировал проект по строительству первого города-миллионника на Дальнем Востоке.
21:16
В МИД России прокомментировали доставку гуманитарного груза ВПП ООН в Идлиб
В МИД России прокомментировали доставку гуманитарного груза Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в сирийский Идлиб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
21:03
Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире.