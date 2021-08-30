France 24: во Франции санитарные пропуска стали обязательными для сотрудников, работающих с людьми
Сегодня важный день в стратегии Эммануэля Макрона по вакцинации населения. С сегодняшнего дня сотрудники, которые работают в бизнесе лицом к лицу с населением, должны будут показывать санитарный пропуск, чтобы продолжать работать. Ожидается, что эти меры коснутся около 1,8 миллиона человек по всей Франции. В отношении тех, кто не подчинится, будут санкции, даже их трудовые договора могут быть аннулированы, а зарплата не выплачена.
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