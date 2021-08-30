France 24: во Франции санитарные пропуска стали обязательными для сотрудников, работающих с людьми

Во Франции с понедельника действует новый закон, по которому все, кто работает с людьми, должны иметь санитарный пропуск. Как отмечает журналист France 24, эта мера коснулась 1,8 миллиона человек, но далеко не все из них успели обзавестись таким документом, который говорит о том, что они привиты или не больны COVID-19.

Сегодня важный день в стратегии Эммануэля Макрона по вакцинации населения. С сегодняшнего дня сотрудники, которые работают в бизнесе лицом к лицу с населением, должны будут показывать санитарный пропуск, чтобы продолжать работать. Ожидается, что эти меры коснутся около 1,8 миллиона человек по всей Франции. В отношении тех, кто не подчинится, будут санкции, даже их трудовые договора могут быть аннулированы, а зарплата не выплачена.

Это, конечно, оборачивается сложностями для некоторых предпринимателей, таких как (владелец. — ИноТВ) этой пивной в парижском районе Бастилии. Он рассказал нам о своих действиях в отношении этих мер.

МООС МОКТАРИ, владелец пивной Le 138: Сегодня с санитарным пропуском пришли только трое из 10 наших работников. Так что нам приходится реорганизоваться и рассчитывать на тех сотрудников, кто на месте. Сложно всё перестроить и при этом проверять санитарные пропуска у посетителей. Мы уже потеряли много клиентов, у кого нет санитарного пропуска и кто больше не хочет сюда приходить. Для нас это сложно.

Но в целом реакция была смешанная. Все бизнес-лидеры сказали, что они поддерживают предложения, но считают, что меры вводятся слишком быстро. Они говорят, что им нужно было больше времени, чтобы убедить своих работников привиться. В любом случае французское правительство надеется, что, как бы то ни было, эти меры побудят людей сделать прививку.

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.