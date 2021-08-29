Le Monde: во Франции антиковидные протесты собирают всё меньше участников

Во Франции седьмые выходные подряд проходят протесты против новых мер властей, которые ввели санитарные пропуска для посещения кафе, ресторанов, больших торговых центров и прочих мест массового скопления людей. Однако, как пишет Le Monde, участников этих протестов становится всё меньше и власти считают это признаком того, что принятые меры показывают свою эффективность.

Во Франции в субботу почти 160 тыс. человек вышли на демонстрацию против санитарных пропусков. Как отмечает Le Monde, число протестующих заметно снизилось, ведь две недели назад их было 215 тыс. Всего протесты против новых мер по борьбе с пандемией собираются во Франции уже седьмые выходные подряд, и в этот раз они отличаются тем, что впереди начало учебного года.

Всего в субботу французские власти насчитали 222 протестные акции по всей стране. Больше всего людей собралось в Париже — 14,5 тыс. человек. Там было отдельно шествие «жёлтых жилетов» и отдельно — шествие, организованное политиком Флорианом Филиппо. По данным правоохранительных органов, во время митингов было задержано 16 человек, три представителя сил правопорядка ранены.

Протестующие говорят, что намерены организовать большой единый национальный протест 4 сентября, но министр здравоохранения Франции отметил, что, по всей видимости, у людей уходят последние поводы для сопротивления, поскольку санитарные пропуска показали свою эффективность. Так что власти даже обдумывают возможность продлить их действие и после 15 ноября, если коронавирус не уйдёт.

С 16 августа во Франции действует закон, согласно которому для посещения баров, ресторанов, дальнего транспорта и больниц, а также больших торговых центров в особо страдающих от пандемии регионах человеку нужен санитарный пропуск, который свидетельствует о том, что он не болен или привит.

Впрочем, некоторые суды на местах отменяли постановление местных властей, которые вводили требование санитарного пропуска в торговых центрах, обосновывая своё решение тем, что люди теряют доступ к товарам первой необходимости.

С понедельника людям, которые работают с клиентами, тоже нужно будет иметь санитарный пропуск, иначе их работодатель получает право приостановить их трудовой договор.

В пятницу в департаменте Крёз власти обнаружили оскорбительные граффити на важных государственных зданиях. Некоторые из них имели антисемитский характер, некоторые сравнивали нынешнюю политику правительства с нацизмом. На здании префектуры в Гере неизвестные написали угрозу в адрес властей, что их много и они «займутся» чиновниками, отмечает Le Monde.