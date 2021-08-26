Le Monde: «просто не идут» — после карантинов европейские работодатели столкнулись с нехваткой сотрудников

После снятия коронавирусных ограничений многие европейские компании оказались не в состоянии нанять сотрудников, пишет Le Monde. Некоторым работодателям приходится серьёзно повышать зарплаты, только чтобы удержать работников, передаёт газета. При этом, если одни эксперты считают такую тенденцию временной, другие уверены: дефицит рабочей силы пришёл в Европу надолго.

«Мне пришлось увеличить зарплату своих пятидесяти водителей грузовиков на 20%, просто чтобы сохранить их. Если бы не повышение зарплаты, они ушли бы в другое место», — цитирует Le Monde генерального директора британской логистической компании Эндрю Бэкстера, который не видел ничего подобного за 27 лет своей карьеры.

На другой стороне Ла-Манша, в парижском отеле Meurice миссия набора персонала на кухню кажется невыполнимой. «Обычно наши объявления на сайте привлекают кандидатов. Но сейчас мы не получаем резюме, Мы привлекли три рекрутинговые фирмы, и ни одна из них не смогла предложить нам ни одного резюме»,— признаётся директор по персоналу Амель Зиани Орус.

Газета объясняет происходящее «странным» экономическим периодом в Европе, когда, с одной стороны, рынок труда ещё не восстановился до допандемийных значений и уровень безработицы по-прежнему высок, а с другой — по всему континенту компании сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы. Кандидатов не хватает в гостиничном и ресторанном бизнесе, транспортной сфере, погрузочно-разгрузочных работах, строительстве, промышленности, в сфере помощи на дому, здравоохранении, клининге, торговле или области цифровых технологий.

Сайт подбора персонала Indeed переполнен объявлениями из всех частей Европы: в Италии их количество на 30 % выше, чем до пандемии, в Германии и Великобритании — на 22 %, в Нидерландах — на 19 %, а во Франции — на 9 %. Только Испания, более зависимая от международного туризма, где государственная поддержка экономики была довольно ограниченной, ещё не восстановила свой уровень до 2020 года.

Во Франции число объявлений о найме персонала в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса удвоилось с начала года. «В сфере кулинарии, которая уже находилась под большим давлением, это очень серьёзно», — считает основатель кадрового агентства AJ Consulting, специализирующегося на гостиничном и ресторанном бизнесе, Ален Жакоб. За двадцать восемь лет существования фирмы такое впервые. «Мы никогда не получали так мало ответов на наши предложения о работе. Кандидаты не могут принять решение. Говорят, посмотрим в сентябре», — удивляется специалист.

Дефицит таков, что порой способен поставить под угрозу восстановление экономики, отмечает издание. Согласно июньскому опросу датской газеты Berlingske, 21 % крупных компаний в стране утверждают, что им пришлось отказаться от заказов из-за нехватки рабочей силы. В Швеции некоторым ресторанам пришлось пересмотреть своё меню и часы работы.

Дело в том, что пандемия полностью перетасовала карты на рынке труда, пишет газета. С закрытием целых секторов в период карантинов, сотрудники успели пересмотреть своё отношение к работе и, возможно, отправиться поднимать свой собственный проект в другом месте. По словам госпожи Зиани Орус, некоторые уехали открывать собственные рестораны в Марракеше или Португалии.

«Сотрудники молоды, они не хотят бездельничать, даже получая зарплату», — объясняет она. Другие воспользовались положением, чтобы сменить профессию, устав от длинных рабочих часов и крайне тяжёлых условий работы. По оценкам профсоюза работников сферы питания и гостеприимства Германии, каждый шестой сотрудник покинул сектор, что привело к сокращению 275 тыс. работников по всей стране.

К этой чрезвычайно напряженной ситуации по всей Европе добавляется «головоломка» с брекситом, замечает Le Monde. По оценкам, от полумиллиона до 1,3 млн европейцев уехали из Соединённого Королевства в период пандемии, предпочитая пережидать карантин на родине. Многие не вернулись, или не могут этого сделать: с 1 января для работы в Великобритании требуется рабочая виза.

Кроме того, нехватка рабочей силы провоцирует эффект домино. Из-за отсутствия рабочих рук для сбора урожая фермеры испытывают трудности с поставкой своей продукции. Из-за отсутствия водителей они не находят перевозчиков. В настоящее время Великобритания сталкивается с нехваткой цыплят — сети ресторанов Nando's пришлось закрыть около пятидесяти заведений в течение одной недели.

По мнению экономиста сервиса Indeed Павла Адрияна, пандемия имела двойной эффект Некоторые сектора, такие как электронная коммерция, получили серьёзное ускорение, которое уже не исчезнет. Другие сферы синхронно восстановились после снятия карантина. «Все работодатели начали нанимать одновременно», — объясняет Адриян. Таким образом, для восстановления равновесия между спросом и предложением потребуется несколько месяцев.

Николя Бузу, экономист, возглавляющий исследовательскую фирму Asteres, напротив, делает ставку на долгосрочные изменения. «Исторически войны и эпидемии — это два серьёзных потрясения, которые меняют общество. Я считаю, что многие тенденции, которые мы наблюдаем в настоящее время, будут продолжаться: стремление людей наверстать упущенное и больше ходить в рестораны будет совпадать с тем, что работники этой сферы, к примеру, наоборот, захотят изменить свою жизнь», — считает эксперт.

По мнению генерального директора сайта по набору персонала StepStone Себастьяна Деттмерса, пандемия усиливает тенденцию, начавшуюся ещё появления Covid-19. «То, что мы сейчас видим, — это только начало глобальной нехватки квалифицированных работников. Демографические изменения повлияют на рынок труда», — уверен он. Стареющее население в Европе и снижение рождаемости будут постепенно сокращать активы. Население Китая также больше не растёт, что сократит количество дешёвой рабочей силы.

В этих условиях Европа, возможно, находится на грани глубокого экономического перелома, который заключается в передачи власти на переговорах сотрудникам после четырёх десятилетий сокращения заработной платы и утраты силы коллективных договоров, отмечает газета. Это происходит медленно и не затрагивает далеко не все области, но такой сектор, как строительство, сегодня переживает настоящую рекрутинговую войну.

Для привлечения кандидатов компании могут задействовать и другие рычаги, кроме заработной платы: по последним данным, 27% компаний, испытывающих трудности с набором персонала, прибегают к изменениям в графике работы, продолжительности контракта или организации работы.

На этом фоне по всей Европе зарплаты начинают расти, пишет издание. В Великобритании они выросли примерно на 4,2%. В Германии исследование StepStone, проведённое в октябре 2020 года, показало, что половина работодателей ожидает повышения заработной платы. Во Франции эта тенденция пока менее заметна. По данным компании Dares, базовая месячная заработная плата выросла всего на 1,4 % во втором квартале, что, однако, не мешает резкому росту оплаты труда в отдельных секторах экономики.