MSNBC: новый уровень безумия — антипрививочники в США от оскорблений и угроз перешли к нападению на пункты вакцинации

В американском штате Джорджия противники прививок от коронавируса напали на несколько пунктов вакцинации, а одному из центров и вовсе пришлось закрыться из-за угроз в адрес сотрудников, сообщает MSNBC. По мнению эксперта в сфере здравоохранения Ирвина Редленера, подобная ситуация может помешать людям, которые решили получить укол от COVID-19.

КЭТЛИН ТУМИ, комиссар департамента здравоохранения штата Джорджия: Множество наших работников, осуществляющих вакцинацию, получают угрозы в свой адрес. Когда мне стало известно, что мобильный пункт вакцинации в одном из городов пришлось закрыть из-за преследования и запугивания наших сотрудников, а также угроз в их адрес, я сказала, что это неправильно. Эти люди отдают свои жизни, чтобы помогать другим, помогать жителям нашего штата. Мы, жители Джорджии, можем лучше.

Прямой упрёк со стороны главы департамента здравоохранения штата Джорджия Кэтлин Туми, по словам которой, на несколько пунктов вакцинации были совершены нападения, а одному центру даже пришлось закрыться из-за угроз противников вакцинации. Официальный представитель доктора Туми заявила изданию The Atlanta Journal-Constitution: «Помимо того что сотрудники центра чувствовали себя под угрозой, они поняли, что в данных обстоятельствах никто не захочет пойти в этот пункт вакцинации, так что они собрались и уехали».

С нами на связь вновь выходит директор Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете, профессор педиатрии Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна и наш эксперт в области здравоохранения Ирвин Редленер. Прежде всего об этих угрозах. Помимо того, что это совершенно возмутительно, я подумала, что если вы ещё не вакцинировались, вы, вероятно, немного сомневаетесь, и вот наконец решаетесь, но сталкиваетесь с этими угрозами и преследованием… Какие выводы вы сделали из того, что услышали?

ИРВИН РЕДЛЕНЕР, директор Национального центра готовности к стихийным бедствиям при Колумбийском университете: Крис, я был ошарашен тем, что услышал, этими новостями. Движение против вакцинации достигло нового, прежде невиданного уровня безумия. И, как мне кажется, это повод для волнения.

Это плохо отразилось на тех, кто сомневался и ждал дополнительной информации и подтверждений эффективности и безопасности вакцин. Мы предоставили эту информацию, а вакцины получили полное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Но потом появилась бескомпромиссная группа людей, которые верят в теории заговора и бредовые идеи о том, к чему может или не может привести вакцинация. И я считаю, это плохо. А теперь и эти новости об угрозах в адрес тех, кто обеспечивает людей вакцинами, которые спасают жизни. И эти угрозы до такой степени пугают тех, кто действительно хочет вакцинироваться, что они не идут за прививкой.

Надеюсь, что правительства штатов, где наблюдается подобная картина, будут бороться с этим. Это должно быть неприемлемым, вне зависимости от того, членом какой партии является губернатор и местные чиновники. Мы должны положить этому конец.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.