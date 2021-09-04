NTD: яд бразильской гадюки может помочь найти лекарство от коронавируса
Эта ядовитая змея может стать ключом к борьбе с COVID-19. По крайней мере, на это надеются исследователи из Бразилии. Они выяснили, что молекула в яде смертоносной гадюки жараракусу подавляет размножение коронавируса в клетках обезьян на 75 процентов. Это, возможно, первый шаг к созданию лекарства от COVID.
РАФАЭЛЬ ГУИДУ, исследователь: Это первый шаг в длительном путешествии. Процесс будет очень долгим.
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