CNN: в США ведущие-антипрививочники умирают от коронавируса — но перед смертью некоторые из них меняют свои взгляды

В США за последние пять месяцев от коронавируса умерло не менее пяти радиоведущих, выступающих против вакцинации. При этом на смертном одре некоторые из них поменяли свои взгляды на прививки, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает канал, несмотря на это раскаяние, они оставили после себя весьма печальное и даже вредное цифровое наследство.

Мы узнали, что радиоведущий-консерватор Боб Эньярт, который активно выступал против вакцин от COVID-19, скончался от вируса на прошлой неделе. Он стал очередным ведущим-антипрививочником консервативного толка, который умер от коронавируса. Подробности нам расскажет главный корреспондент CNN по СМИ Брайан Стелтер.

БОБ ЭНЬЯАРТ, радиоведущий: Мы будем вместе ходить в церковь, будем там петь, и мы можем заниматься этим делом без вмешательства правительства.

Вот что говорил пастор из Денвера и радиоведущий Боб Эньярт в прошлом октябре после того, как подал на штат Колорадо в суд за правила, предписывающие обязательное ношение масок, а также соблюдать ограничения на количество людей, которые одновременно могут находиться в церкви.

БОБ ЭНЬЯАРТ: Мы очень благодарны федеральному суду, который признал дарованное нам Богом право на богослужение.

Теперь же его поклонники молятся за его семью: Боб Эньярт скончался на прошлой неделе после того, как подхватил коронавирус. Его шоу временно приостановлено.

И это не единичный случай. The Washington Post насчитала четырёх консервативных ведущих ток-шоу, которые умерли из-за коронавируса этим летом. Эньярт в этом списке стал пятым.

МАРК БЕРНЬЕ, радиоведущий: Не буду я прививаться.

ДЖАСТИН ГЕЙТС, соведущий: Да ладно!

МАРК БЕРНЬЕ: Да вы что, шутите? Я же мистер антипрививочник, чёрт возьми! (Смеётся.)

Вот что говорил многоопытный радиоведущий Марк Бернье на своей программе в прошлом декабре после того, как его коллега спросил, будет ли он прививаться вакциной от Pfizer. В ответ Бернье назвал себя «мистером антипрививочником». Он скончался от коронавируса в прошлом месяце.

ДЖИММИ ДЕЯНГ, радиоведущий: Всем здравствуйте, меня зовут Джимми Деянг.

В феврале радиоведущий христианских передач Джимми Деянг публично выступал против вакцин.

ДЖИММИ ДЕЯНГ: Может, это новый способ правительства контролировать людей?

СЭМ РОРЕР, президент American pastors network: Да, это будет одна из мер контроля…

По данным портала Chattanoogan, Деянг заболел коронавирусом в прошлом месяце и через восемь дней скончался в больнице.

Самый яркий пример — это Фил Валентайн, популярный ведущий из Теннеси, который отмёл в сторону саму мысль о вакцинации. Однако, когда в больнице оказался он сам, он пересмотрел своё мнение: он говорил, что намеревается продвигать вакцинацию, когда вернётся на работу. Валентайн скончался в прошлом месяце.

Во Флориде радиоведущий Дик Фаррел глумился над привитыми. При этом он задал на Facebook вопрос: «Зачем делать прививку, продвигаемую людьми, которые всё время врали вам о масках, происхождении вируса, а также количестве смертей?»

Однако когда Фаррел заболел, он также изменил свои убеждения и даже, если верить The Washington Post, призвал своего друга сделать укол. Он также скончался в прошлом месяце.

Уважаемые медийные личности правого толка умерли от вируса, оставив после себя печальное цифровое наследство.

ВЕРОНИКА ВОЛЬСКИ, активистка: Вот что я хочу сказать: никогда не подчиняйся. Точка. Никогда не подчиняйся коронавирусу.

Вероника Вольски, ярая сторонница QAnon, часто выкладывала в соцсетях сообщения с осуждением коронавирусных ограничений.

ВЕРОНИКА ВОЛЬСКИ: Я ни разу не надевала маску.

Когда она попала в больницу с коронавирусом, она начала жаловаться, что её не лечат ивермектином. Её поклонники стали звонить в больницу, и именно тогда на сцене появился адвокат Лин Вуд — видный лидер мнений в QAnon.

ЛИН ВУД, адвокат: Если вы не выпишите её, то вы будете виновны в убийстве.

Однако Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю и профилактике заболеваний настоятельно не рекомендуют использовать это лекарство для профилактики или лечения вируса.

И хотя ярые антипрививочники вроде Дика Фаррела в конечном счёте осознали свои ошибки, это понимание пришло к ним слишком поздно.

ЖЕНЩИНА: Он сказал мне: «Тебе нужно сделать укол». Он также добавил, что жалеет, что не привился.

БРАЙАН СТЕЛТЕР, главный корреспондент CNN по СМИ: И вот теперь странички в Facebook и Instagram, посвящённые этим умершим мужчинам и женщинам, полнятся спорами, которые во многом отражают раскол в США. Некоторые люди пишут: «Покойтесь с миром», «Мне так жаль». В то же время другие потешаются над этими людьми за то, что они отрицали ту опасность, которую представляет COVID-19. Но непонятным остаётся одно: меняют ли свои убеждения слушатели этих радиопередач, учитывая, что их ведущие нас покинули? Дон?

Спасибо, Брайан.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.