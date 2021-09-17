CNN: в США ведущие-антипрививочники умирают от коронавируса — но перед смертью некоторые из них меняют свои взгляды
Мы узнали, что радиоведущий-консерватор Боб Эньярт, который активно выступал против вакцин от COVID-19, скончался от вируса на прошлой неделе. Он стал очередным ведущим-антипрививочником консервативного толка, который умер от коронавируса. Подробности нам расскажет главный корреспондент CNN по СМИ Брайан Стелтер.
БОБ ЭНЬЯАРТ, радиоведущий: Мы будем вместе ходить в церковь, будем там петь, и мы можем заниматься этим делом без вмешательства правительства.
Вот что говорил пастор из Денвера и радиоведущий Боб Эньярт в прошлом октябре после того, как подал на штат Колорадо в суд за правила, предписывающие обязательное ношение масок, а также соблюдать ограничения на количество людей, которые одновременно могут находиться в церкви.
БОБ ЭНЬЯАРТ: Мы очень благодарны федеральному суду, который признал дарованное нам Богом право на богослужение.
Теперь же его поклонники молятся за его семью: Боб Эньярт скончался на прошлой неделе после того, как подхватил коронавирус. Его шоу временно приостановлено.
И это не единичный случай. The Washington Post насчитала четырёх консервативных ведущих ток-шоу, которые умерли из-за коронавируса этим летом. Эньярт в этом списке стал пятым.
МАРК БЕРНЬЕ, радиоведущий: Не буду я прививаться.
ДЖАСТИН ГЕЙТС, соведущий: Да ладно!
МАРК БЕРНЬЕ: Да вы что, шутите? Я же мистер антипрививочник, чёрт возьми! (Смеётся.)
Вот что говорил многоопытный радиоведущий Марк Бернье на своей программе в прошлом декабре после того, как его коллега спросил, будет ли он прививаться вакциной от Pfizer. В ответ Бернье назвал себя «мистером антипрививочником». Он скончался от коронавируса в прошлом месяце.
ДЖИММИ ДЕЯНГ, радиоведущий: Всем здравствуйте, меня зовут Джимми Деянг.
В феврале радиоведущий христианских передач Джимми Деянг публично выступал против вакцин.
ДЖИММИ ДЕЯНГ: Может, это новый способ правительства контролировать людей?
СЭМ РОРЕР, президент American pastors network: Да, это будет одна из мер контроля…
По данным портала Chattanoogan, Деянг заболел коронавирусом в прошлом месяце и через восемь дней скончался в больнице.
Самый яркий пример — это Фил Валентайн, популярный ведущий из Теннеси, который отмёл в сторону саму мысль о вакцинации. Однако, когда в больнице оказался он сам, он пересмотрел своё мнение: он говорил, что намеревается продвигать вакцинацию, когда вернётся на работу. Валентайн скончался в прошлом месяце.
Во Флориде радиоведущий Дик Фаррел глумился над привитыми. При этом он задал на Facebook вопрос: «Зачем делать прививку, продвигаемую людьми, которые всё время врали вам о масках, происхождении вируса, а также количестве смертей?»
Однако когда Фаррел заболел, он также изменил свои убеждения и даже, если верить The Washington Post, призвал своего друга сделать укол. Он также скончался в прошлом месяце.
Уважаемые медийные личности правого толка умерли от вируса, оставив после себя печальное цифровое наследство.
ВЕРОНИКА ВОЛЬСКИ, активистка: Вот что я хочу сказать: никогда не подчиняйся. Точка. Никогда не подчиняйся коронавирусу.
Вероника Вольски, ярая сторонница QAnon, часто выкладывала в соцсетях сообщения с осуждением коронавирусных ограничений.
ВЕРОНИКА ВОЛЬСКИ: Я ни разу не надевала маску.
Когда она попала в больницу с коронавирусом, она начала жаловаться, что её не лечат ивермектином. Её поклонники стали звонить в больницу, и именно тогда на сцене появился адвокат Лин Вуд — видный лидер мнений в QAnon.
ЛИН ВУД, адвокат: Если вы не выпишите её, то вы будете виновны в убийстве.
Однако Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю и профилактике заболеваний настоятельно не рекомендуют использовать это лекарство для профилактики или лечения вируса.
И хотя ярые антипрививочники вроде Дика Фаррела в конечном счёте осознали свои ошибки, это понимание пришло к ним слишком поздно.
ЖЕНЩИНА: Он сказал мне: «Тебе нужно сделать укол». Он также добавил, что жалеет, что не привился.
БРАЙАН СТЕЛТЕР, главный корреспондент CNN по СМИ: И вот теперь странички в Facebook и Instagram, посвящённые этим умершим мужчинам и женщинам, полнятся спорами, которые во многом отражают раскол в США. Некоторые люди пишут: «Покойтесь с миром», «Мне так жаль». В то же время другие потешаются над этими людьми за то, что они отрицали ту опасность, которую представляет COVID-19. Но непонятным остаётся одно: меняют ли свои убеждения слушатели этих радиопередач, учитывая, что их ведущие нас покинули? Дон?
Спасибо, Брайан.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.
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