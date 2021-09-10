CNN: «наше терпение на исходе» — Байден объявил об обязательной вакцинации, которая затронет до 100 млн американцев

11:32 В России зарегистрировали 18 341 случай коронавируса за сутки В России в течение суток зарегистрировали 18 341 случай коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 102 625 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

11:31 Титов заявил, что преемственность поколений в «Спартаке» убита Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов рассказал об отсутствии преемственности в клубе красно-белых.

11:30 Зеленский выразил надежду на предметную встречу с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы «предметно» и «не декларативно» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

11:22 Лукашенко заявил об очень серьёзных договорённостях с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, что «хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России».

11:13 Матыцин рассказал о своём отношении к отмене лимита в РПЛ Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

11:10 Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

11:09 Акции «Газпрома» растут после сообщения о завершении «Северного потока — 2» Акции «Газпрома» выросли в ходе торгов на Мосбирже на 1,33%, до 328,89 рубля за бумагу, на фоне сообщений о завершении строительства «Северного потока — 2».

11:04 Путин приехал проститься с главой МЧС Евгением Зиничевым Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

11:03 В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в мире Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

10:59 Глейхенгауз рассказал о короткой программе Косторной на олимпийский сезон Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение российской фигуристки Алёны Косторной выступать в короткой программе под блюз.

10:58 Пореченков назвал Зиничева настоящим героем и патриотом Российский актёр Михаил Пореченков пришёл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

10:56 В Общественной палате высказались по поводу идеи скорректировать отопительные нормы после взрыва в Ногинске Член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с RT прокомментировала предложение скорректировать отопительные нормы после взрыва газа в доме в Ногинске.

10:54 Зеленский высказался о возможности полномасштабной войны с Россией Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming высказался о возможности полномасштабной войны с Россией.

10:50 Агуэро планирует вернуться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока Форвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о сроках своего восстановления после травмы.

10:47 Зеленский заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.

10:38 Матерацци сообщил, что Инсинье может перейти в российский клуб Чемпион мира 2006 года по футболу в составе сборной Италии Марко Матерацци рассказал о возможном переходе вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

10:38 Вице-премьер Борисов посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым Вице-премьер России Юрий Борисов на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым рассказал о его достижениях на посту министра.

10:37 В Госдуме назвали победой здравого смысла завершение строительства «Северного потока — 2» Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

10:35 Пропавшая в Ленобласти десятилетняя девочка найдена в квартире взрослого мужчины Полицейские нашли в квартире 33-летнего мужчины в Санкт-Петербурге девочку, которая в четверг, 9 сентября, не вернулась домой из школы в Ленинградской области.

10:33 Медведев посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом информирует ТАСС.

10:19 Месси эмоционально отреагировал на рекорд по голам за сборную Форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал свой рекорд по количеству голов за национальные команды.

10:12 В выходные в Москве температура будет выше климатической нормы Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

10:08 Строительство «Северного потока — 2» полностью завершено Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер во время утреннего оперативного совещания в компании.

10:01 Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым Премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приехали на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

09:58 Роналду заявил, что окажет давление на Сульшера, чтобы выходить в стартовом составе МЮ Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о желании скорее выйти на поле.

09:57 В ВОЗ рассказали о ситуации с оценкой «Спутника V» Старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ, рассказал о ситуации с оценкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

09:54 Аналитик рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $700 за 1 тыс. кубометров.

09:53 Денис Майданов посетил церемонию прощания с Евгением Зиничевым Заслуженный артист России Денис Майданов пришёл проститься с героически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве в пятницу, 10 сентября.

09:52 В Крыму раскритиковали идею главы Запорожской области судиться с Россией из-за медуз Крымский сенатор Ольга Ковитиди и член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировали в беседе с RT заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о том, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной которого стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек.

09:48 В России сократилось количество арендного жилья С начала лета количество арендных квартир в крупных городах России заметно снизилось.

09:45 Туктамышева рассказала о своих двух нерешаемых проблемах Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками своими проблемами.

09:40 Кабмин одобрил расширение границ и увеличение финансирования ТОР «Камчатка» Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» в Камчатском крае будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

09:38 В ходе капремонта в московских домах заменили более 2 тысяч лифтов в 2021 году Заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в ходе работ по капремонту жилого фонда в столице были заменены более 2 тыс. лифтов с начала 2021 года.

09:33 Источник: «Ювентус» проведёт переговоры с агентом Дибалы по вопросам продления контракта Туринский «Ювентус» проведёт переговоры о продлении контракта с агентом нападающего Пауло Дибалы.

09:30 Заключённые московского СИЗО пожаловались ОНК на медобслуживание и холод в камерах Заключённые СИЗО №3 УФСИН Москвы пожаловались правозащитникам на низкую температуру в камерах и несвоевременное оказание медицинской помощи. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

09:27 В бизнес-школе «Сколково» оценили ситуацию с долларовыми миллионерами в регионах Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в регионах России.

09:21 На Украине выявили 3615 случаев коронавируса за сутки Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 3615 — до 2 310 554.

09:19 Нурмагомедов: Джикия в борьбе слабенький Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о бойцовских качествах защитника сборной России Георгия Джикии.

09:11 Решетников: Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере водородной энергетики и готова поставлять водород для последующего транзита в другие страны Европы. Об этом, как сообщается на сайте Минэкономразвития, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, которая состоялась 9 сентября.

09:07 Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тащин отреагировал на отказ РПЛ в выкупе медиаправ Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал слухи о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) отклонила предложение телеканала по выкупу медиаправ.

08:56 В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

08:52 Впервые за 22 года в финале ТБШ сыграют теннисистки моложе 20 лет В финале Открытого чемпионата США сыграют 19-летняя канадка Лейла Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану.

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08:21 Экипажи истребителей России и Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство Экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и войск ВВС и ПВО Республики Беларусь на аэродроме Барановичи в Брестской области.

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