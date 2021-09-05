CNN: когда жалеть слишком поздно — коронавирус выкашивает консерваторов-вакциноскептиков

Среди американских медийных фигур консервативных взглядов, по разным причинам выступавших против вакцинации от коронавируса, всё больше случаев COVID-19, передаёт CNN. Как подчёркивается в материале канала, некоторых скептиков заболевание быстро отрезвляет, однако находятся и те, кто, даже заболев, упорно продолжает распространять теории заговора и выступать против вакцин.

С самого начала пандемии одним из главных источников дезинформации выступали СМИ консервативного толка — ведущие таких радиостанций и телеканалов, пользуясь своими медийными платформами, отрицали само существование коронавируса или же распространяли ложную информацию о вакцинах, убеждая своих слушателей и зрителей игнорировать научные данные и разумные доводы. Но в последние несколько месяцев некоторые из этих журналистов заразились коронавирусом, а кое-кто из них от него даже умер. Подтолкнут ли эти смерти фанатов погибших к тому, чтобы пересмотреть свои взгляды? С подробностями — корреспондент CNN Сара Сайднер.

РИК УАЙЛС, проповедник: Ни в коем случае не вакцинируйтесь — вы должны этот геноцид пережить.

В среде консерваторов растёт число людей, которые успели при помощи своих медийных платформ облить грязью вакцины от коронавируса, а теперь уже не могут по причине сильного недомогания рассказать своей аудитории, как сильно они сожалеют о своих словах, — а то и вовсе до этого момента не дожили.

ЭМИ ЛИ ХЕЙР, подруга Дика Фэррела: Я не хотела становиться подопытным кроликом, и он тоже не хотел.

Эми Ли Хейр говорит о своём друге, ведущем одной из флоридских радиостанций консервативного толка Дике Фэрреле. Фэррел постоянно советовал людям не доверять вакцинам. «С какой стати вам колоться препаратом, который продвигают люди, до этого вам уже лгавшие?» — писал Фэррел в соцсетях. «Вакцины — это всё дутая хрень!» — заявлял он в другом своём посте. Такие публикации ведущий делал в начале июля — а уже через несколько недель он умирал от коронавируса на больничной койке.

ЭМИ ЛИ ХЕЙР: Он мне сказал, что пандемия — это не шутки, посоветовал привиться, и признался, что жалеет, что не привился сам.

Статистические данные, согласно которым от коронавирусной инфекции погибли более 600 тысяч американцев, ни мужчину, ни его подругу пересмотреть вплоть до того момента свои убеждения не заставили.

САРА САЙДНЕР, корреспондент CNN: Почему вакцинироваться вы решили лишь после того, как Дик Фэррел умер от коронавируса?

ЭМИ ЛИ ХЕЙР: Очень много дезинформации распространяется, и, на мой взгляд, ничего правдивее этого утверждения нет.

САРА САЙДНЕР: Но разве сам Фэррел не внёс свою лепту в распространение этой дезинформации?

ЭМИ ЛИ ХЕЙР: Ну да, внёс.

И всё-таки Эми поделилась с нами его последними словами в надежде на то, что их услышат.

ЭМИ ЛИ ХЕЙР: Знаете, мне очень много кто рассказал, что из-за того, что случилось с Диком, решил привиться. Так что, надеюсь, кое-что хорошее он в конечном счёте всё же сделал.

История Фэррела отнюдь не аномалия: через две недели после его кончины от коронавирусной инфекции умер ещё один радиоведущий консервативных взглядов и вакциноскептик Фил Валентайн. Перед смертью Валентайн записал пародийную песню, в которой издевался над желанием людей вакцинироваться.

ФИЛ ВАЛЕНТАЙН: И мне плевать, что вы ведётесь…

Основой для пародии послужил хит «Битлз» Taxman («Налоговик». — ИноТВ), который Валентайн переделал в Vaxman («Вакцинщик». — ИноТВ).

Валентайн всем рассказывал, что вакцинироваться не будет, — и в итоге подхватил коронавирус. О том, что он сожалеет о своих словах, заявления пришлось делать членам его семьи.

МАРК ВАЛЕНТАЙН, брат Фила Валентайна: Теперь он понимает, что своим решением отказаться от вакцины, скорее всего, повлиял на многих людей, которые тоже решили не прививаться, и сожалеет об этом.

Валентайн умер — но, по словам его брата, его история побудила десятки людей всё-таки сделать прививку.

Исследователи-бихевиористы ничего удивительного в этом не видят.

ХЭНЧЭНЬ ДАЙ, эксперт по бихевиористике, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA): Если у вас перед глазами появляется крайне наглядная история человека, которому вы доверяете и который теперь заболел, попал в больницу или даже умер, — эта наглядная история повлияет на вас сильнее.

Тем не менее целый ряд вакциноскептиков до сих пор отказываются признавать положительные стороны вакцинации, даже несмотря на то, что заразились коронавирусом сами, — начиная с консервативно настроенного кардинала Реймонда Лео Бёрка, который со своей кафедры распространял взятые с потолка теории заговора о вакцина и в итоге угодил в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ…

РЕЙМОНД БЁРК, заразился Covid-19: …и даже о том, что всем людям под кожу нужно установить некий микрочип.

… и заканчивая проповедником из Флориды Риком Уайлсом.

РИК УАЙЛС: Я вакцинироваться не буду. Я буду в числе выживших.

Он тоже попал в больницу с коронавирусной инфекцией, но по-прежнему выступает решительно против вакцинации.

САРА САЙДНЕР: Насколько большое влияние здесь оказывает наше эго?

ХЭНЧЭНЬ ДАЙ: Они не хотят признавать, что ошибались, и тем более делать это на публике.

Но Эми Ли Хейр смело признаётся, что передумала, чтобы уважить желания её друга.

ЭМИ ЛИ ХЕЙР: Мне показалось важным рассказать всё начистоту — я ведь действительно одумалась.

Сара Сайднер, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2021 года.