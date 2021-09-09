Politico: администрация Байдена планирует международный саммит по борьбе с COVID-19

Белый дом намерен организовать международную конференцию, посвящённую противостоянию коронавирусу, пишет Politico со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, саммит может пройти в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 20 сентября.

Администрация Байдена намерена предложить провести международный саммит, посвящённый борьбе с пандемией COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации. Об этом пишет Politico со ссылкой на правительственные источники, знакомые с вопросом.

По информации издания, саммит пройдёт в рамках заседания Генассамблеи ООН, которое начнётся 20 сентября. Американские власти планируют обсудить повышение уровня координации международной борьбы с коронавирусом по целому ряду направлений.

На повестке дня будет множество различных тем. Среди них способы улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в исследованиях и разработках, связанных с коронавирусом.

В четверг президент США планирует произнести речь, в которой он подробно расскажет о новых инициативах, призванных положить конец пандемии. Хотя большая часть выступления главы Белого дома будет посвящена внутренней борьбе с COVID-19, он также подчеркнёт необходимость более широкого глобального сотрудничества и работы над устранением неравенства в развивающихся странах. Вероятно, именно тогда он озвучит идею о проведении международного саммита, полагает издание.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил Politico, что график работы Байдена в ООН всё ещё уточняется, но «можно с уверенностью предположить, что активно изучаются варианты, связанные с COVID-19 и общественным здравоохранением». «Я ожидаю, что у президента появится возможность поговорить со своими коллегами по этому вопросу», — добавил чиновник.

По словам собеседника издания, администрация Байдена уведомила некоторые страны о том, что она планирует предложить конференцию, но ещё не рассылала официальных приглашений. Кроме того, на момент публикации статьи оставалось неясным, возьмут ли США дополнительные обязательства по передаче вакцин за границу.

На протяжении нескольких месяцев Белый дом обещала добиться прекращения пандемии во всём мире и превратить США в «арсенал вакцин» для всего мира. Тем не менее, международные эксперты в области здравоохранения критикуют администрацию Байдена за то, что она не предприняла более активных шагов, чтобы помочь развивающимся странам быстро вакцинировать наиболее уязвимых слои населения и находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, обращает внимание Politico.