ABC News: время вышло — миллионы американцев лишатся «ковидных» выплат по безработице

В США заканчивается действие сразу трёх программ помощи безработным. В результате без пособий останутся более 7 миллионов американцев, передаёт ABC News. Как отмечает телеканал, многие штаты урезали помощь безработным ещё раньше, сославшись на нехватку денег в бюджете.

Следующая новость. Более 7 миллионов американцев вот-вот потеряют свои пособия по безработице: завтра истекает срок действия нескольких связанных с пандемией программ. С нами на связи корреспондент ABC News при Белом доме Мэриэлис Паркс. Мэриэлис, объясните нам, что всё это значит для миллионов людей, зависящих от этой помощи?



МЭРИЭЛИС ПАРКС, корреспондент ABC News при Белом доме: Уит, по некоторым оценкам, более 7 миллионов человек теперь, как ожидается, лишатся практически всех пособий по безработице. И ещё 3 миллиона будут получать пособия в уменьшенном объёме.



Заканчиваются три различные программы помощи безработным. По одной из них пособия выплачивались тем, кто традиционно не может на них претендовать, например фрилансерам и самозанятым. Вторая программа продлевала максимальный срок получения пособий. А третья добавляла к выплатам из бюджета штата федеральные выплаты в размере 300 долларов в неделю.



Многие штаты, контролируемые республиканцами, начали сворачивать эти программы ещё несколько месяцев назад. Президент Байден убеждал штаты продолжать проводить эти программы, но большинство штатов говорит, что в их бюджете просто нет для этого средств. Уит?



Спасибо, Мэриэлис.



Дата выхода в эфир 05 сентября 2021 года.