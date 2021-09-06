ABC News: время вышло — миллионы американцев лишатся «ковидных» выплат по безработице

20:29
В «Ворлдскиллс Россия» рассказали об участии в программе «Содействие занятости»
Генеральный директор «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов рассказал об участии в программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
20:28
Кинокритик Шнейдеров назвал Бельмондо великим актёром
Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал сообщение о смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
20:21
ДНР и ЛНР подпишут договор о едином таможенном пространстве
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.
20:19
Sport24: Кастильехо не перейдёт в ЦСКА из «Милана»
Трансфер форварда «Милана» Саму Кастильехо в московский ЦСКА не состоится.
20:17
Источник: Мик Шумахер продолжит карьеру в Alfa Romeo
Немецкий пилот команды «Формулы-1» Haas Мик Шумахер со следующего сезона, возможно, будет выступать за Alfa Romeo.
20:14
Власти Москвы рассказали о самых популярных профессиях в столице
Замглавы Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов рассказал о самых популярных профессиях в столице.
20:13
Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре
Аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.
20:10
К проведению Всероссийской переписи населения в Калининградской области привлекут волонтёров
Агентство по делам молодёжи Калининградской области и Калининградстат подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает оказание содействия в освещении наиболее значимых статистических исследований, в том числе Всероссийской переписи населения.
20:08
Памфилова прокомментировала решение ПАСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Москва приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму.
20:07
Малый российский ракетный корабль «Град» спустят на воду в сентябре
Малый ракетный корабль (МРК) «Град» спустят на воду во второй декаде сентября в Зеленодольске. Об этом сообщили в Минобороны России со ссылкой на главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
20:05
Специалисты «Лиза Алерт» рассказали, почему люди теряются в лесу
Руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге Антон Паулин рассказал, почему люди теряются в лесу.
20:03
ПСЖ выразил соболезнования в связи со смертью известного французского актёра Бельмондо
В ПСЖ отреагировали на смерть знаменитого французского актёра Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося на 89-м году жизни.
20:02
В центре «ЖКХ контроль» рассказали о способах сохранить тепло в доме
Руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур рассказал, как сохранить тепло в доме до старта отопительного сезона.
19:59
Трансляции второго марафона общества «Знание» набрали свыше 110 млн просмотров
Трансляции второго просветительского марафона «Новое Знание» набрали свыше 110 млн просмотров.
19:58
Психолог Наумова рассказала, почему родителям нежелательно надолго уезжать от детей
Детский психолог Наталья Наумова рассказала, почему родителям не следует надолго уезжать от детей.
19:57
Рибери стал игроком «Салернитаны»
Французский полузащитник Франк Рибери перешёл в клуб элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Салернитана».
19:57
Нутрициолог Степанова дала советы по питанию школьников
Нутрициолог Алёна Степанова дала советы по питанию школьников.
19:54
Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем с Мальтой
Защитник сборной России Марио Фернандес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Мальты тренируется отдельно от основной группы футболистов команды.
19:54
Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актёра Жан-Поля Бельмондо.
19:53
Психолог рассказала о причинах нежелания детей ходить в школу
Детский и семейный психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова рассказала о причинах нежелания некоторых детей ходить в школу.
19:51
Михалков прокомментировал сообщение о смерти Бельмондо
Режиссёр, актёр, народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал сообщение о смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
19:50
Автоэксперт дал советы по покупке машины с пробегом
Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по покупке машины с пробегом.
19:48
В Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж на авторынке России в августе
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на авторынке России в августе 2021 года.
19:47
Метеоролог Старков рассказал о предстоящем потеплении в Москве
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о предстоящем потеплении в Москве.
19:46
Зеленский призвал конгрессменов США сохранить санкции против России за «Северный поток — 2»
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал приехавших на Украину конгрессменов США сохранить санкции против России за газопровод «Северный поток — 2».
19:37
Сериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube
Российский мультсериал «Маша и Медведь» более 100 млрд раз посмотрели на YouTube.
19:36
Школьники рассказали о своём отношении к профессиям в сфере IT
Большинство российских школьников (86%) назвали профессию IT-разработчика престижной и привлекательной, а 74% видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни.
19:32
«Талибан» заявил о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления
«Талибан»* сообщил о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда — младшего.
19:32
Дрозд назвал фаворита титульного боя между Тищенко и Кудряшовым
Бывший чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от титульного боя между российскими боксёрами Евгением Тищенко и Дмитрием Кудряшовым.
19:31
Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Мальтой
Футболисты сборной России перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года с Мальтой обратились к своим болельщикам.
19:31
УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил болельщикам приезжих команд присутствовать на матчах еврокубков и национальных сборных.
19:26
В Свердловской области пострадавшим от паводка выделили более 100 млн рублей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти области выделили свыше 100 млн рублей пострадавшим от паводка, случившегося в июле.
19:21
В Тюменской области планируют построить 45 школ за пять лет
В Тюменской области планируют построить 45 школ в течение пяти лет, заявил губернатор края Александр Моор во время рабочей поездки по региону.
19:20
Геолог прокомментировал землетрясение в Туве
Ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин прокомментировал землетрясение в Туве.
19:18
В Самарской области выявили 461 случай коронавируса за сутки
В Самарской области зарегистрировали 461 случай коронавируса за сутки.
19:17
В Ставропольском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
В Ставропольском крае прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали 666,7 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили более 612 тыс. жителей.
19:16
Чеферин выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил идею проведения чемпионата мира каждые два года.
19:13
Сотрудник ВГИКа рассказал о значении французского кино для русского зрителя
Сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Сергей Каптерев рассказал в беседе с RT о значении французского кино для русского зрителя.
19:04
В ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ планирует огневые провокации
Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что артиллерия ВСУ планирует огневые провокации у линии соприкосновения.
18:55
Глава МККК встретился в Кабуле с представителями «Талибана»
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер встретился в Кабуле с заместителем лидера движения «Талибан»*, главой управления по политическим вопросам муллой Барадаром Ахундом.
18:53
Президент Союза ММА России прокомментировал итоги Паралимпиады в Токио
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал выступление сборной России на летней Паралимпиаде в Токио.
18:46
Кинокритик Кудрявцев назвал Жан-Поля Бельмондо уникальным представителем профессии
Киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев отметил в беседе с RT, что когда уходят такие знаменитости, как французский актёр Жан-Поль Бельмондо, чьи герои стали символами целой эпохи и навсегда останутся таковыми, то «неизбежно ощущаешь это как личную потерю».
18:45
Пакистан намерен закупить у России порядка 10 млн доз вакцины «Спутник V»
Посол Пакистана в Москве Шавкат Али-хан заявил, что страна намерена закупить по меньшей мере десять млн доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V».
18:37
В Молдавии за сутки выявили 466 случаев COVID-19
В Молдавии за сутки выявили 466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных — 270 685.
18:33
Тактаров проведёт бой с Монсоном в рамках промоушена Hardcore
Известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров выйдет на бой против американца Джеффа Монсона в рамках промоушена Hardcore MMA.
18:30
Власти США прокомментировали приговор Знаку и Колесниковой
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают «политически мотивированным и позорным» обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
18:25
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы
Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы.
18:17
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.
18:14
Тренер Мальты высказался о травме полузащитника сборной России Головина
Главный тренер сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа назвал хорошей новостью отсутствие в составе российской команды травмированного Александра Головина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
18:01
Российские хоккеисты «Тампы» привезли Кубок Стэнли в Москву
Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский прилетели в Россию с Кубком Стэнли.