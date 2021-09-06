MSNBC: мрачная отметка — общее число случаев COVID-19 в США с начала пандемии достигло 40 млн

В нынешние длинные выходные по случаю Дня труда Америка преодолела новый печальный рубеж — общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией со старта пандемии достигло в стране 40 миллионов человек, передаёт MSNBC. Тем не менее, по данным канала, американцы уже участвуют в публичных мероприятиях так же активно, как до начала коронавирусного кризиса, притом что статистика по заболеваемости быстро ухудшается, а специалисты говорят о появлении нового штамма «мю».

В США общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 40 миллионов человек. А пока по стране в эти праздничные выходные идёт волна штамма «дельта», граждане уже миллионами летают в другие регионы по случаю Дня труда — и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют невакцинированным оставаться дома, советуя, впрочем, даже привитым принимать во внимание все риски.

А вот и причина — статистика по случаям заражения, госпитализации и смерти ухудшается на большей части территории страны. Масштабы грядущей кампании по ревакцинации населения между тем пока не ясны, а чиновники органов здравоохранения внимательно следят за новыми штаммами.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Доминирует у нас штамм «дельта» — его распространённость составляет сейчас больше 99 процентов. Поэтому заявляя, что мы следим за штаммом «мю», мы хотим сказать, что желаем сделать так, чтобы он не стал более распространённым. Какими будут последствия его распространения, мы на самом деле ещё не знаем. Беспокойство у нас вызывает то, что у этого штамма есть несколько мутаций, которые указывают на то, что он, вероятно, может уклоняться от защитных механизмов некоторых антител.

А пока доктор Фаучи и другие эксперты в области здравоохранения наблюдают за распространяющимся теперь штаммом «мю», здесь, в США, уже зафиксированы случаи заражения им. Более того, Управление общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес обнаружило более 165 случаев заражения этим вариантом — и происходили они уже в июне.

Меж тем США на нынешний День труда оказались в ещё более печальном положении, чем в это же время в прошлом году: скользящее среднее за семь дней на момент Дня труда в этом году оказалось на 300 процентов выше, чем в тот же период минувшего года, — а ведь тогда вакцины от коронавируса ещё даже не были в широком доступе.

А мы выходим на связь с корреспондентом NBC Эмили Икедой, которая находится в Лос-Анджелесе. Эмили, эта вспышка заболеваемости вызывает особое беспокойство на фоне подготовки к длинным выходным, во время которых ожидается множество различных мероприятий — как публичных, так и в кругу семьи. Что вам удалось узнать?

ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC News: Здравствуйте, Алекс! Для начала напомню, что в эти праздничные выходные страна подошла к мрачной отметке: на протяжении всей пандемии в стране было зафиксировано уже 40 миллионов случаев заражения. И тем не менее прощаются с летом американцы так же, как и до пандемии: по всей стране от одного побережья до другого люди собираются большими толпами.

Здесь, в Калифорнии, на пляже Мишн Бич в районе Сан-Диего на наших глазах собиралось как минимум по 16 тысяч человек, а чуть выше по побережью, в округе Напа начался музыкальный фестиваль, куда во время длинных выходных будет прибывать до 40 тысяч посетителей ежедневно. К счастью, многие из подобных крупных мероприятий подходят под открытым небом — а, по словам экспертов, наибольший риск заражения несут большие сборища людей без масок в закрытых помещениях и избегать следует в первую очередь именно их.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2021 года.