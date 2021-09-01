Politico: Байден и демократы спешат переключить внимание американцев с «афганского фиаско» на борьбу с коронавирусом

Президент США Джо Байден и его коллеги-демократы спешат оставить в прошлом беспорядочный уход Америки из Афганистана, пишет Politico. В Белом доме надеются, что сейчас внимание СМИ и американцев переключится на другие темы: на борьбу с очередной волной коронавируса, а также на рассмотрение конгрессом масштабных проектов Байдена на триллионы долларов.

Соединённые Штаты официально завершили свою 20-летнюю войну в Афганистане, и теперь президент США Джо Байден и его коллеги-демократы спешат оставить в прошлом «афганское фиаско» и беспорядочный уход американцев из этой страны, пишет Politico.



Последние несколько недель официальные лица Белого дома занимались тем, что упорно пытались решить самый напряжённый кризис президентства Байдена. Теперь же они намечают путь вперёд, тактически зависящий от того, как Байден справится с пандемией COVID-19, а также от того, примет ли конгресс США его масштабную экономическую повестку.



Холодный политический расчёт Белого дома основан на вере в то, что американцы в целом будут рассматривать вывод войск из Афганистана как необходимый, хотя и трудный, шаг, даже если у них и останутся сомнения относительно того, как он был реализован.



«Этой осенью COVID и инфраструктура останутся для них дорогой вперёд», — сказала Дженнифер Палмиери, бывший директор по коммуникациям Белого дома при администрации Обамы и человек, близкий к администрации Байдена.



Байден вывел американские войска из Афганистана в установленный им самим крайний срок, тем самым добившись того, что следующий президент США не унаследует эту длившуюся два десятилетия болезненную главу в истории страны.



Но гибель 13 американских военнослужащих в результате устроенного на прошлой неделе теракта, а также хаотичный вывод войск, в результате которого в Афганистане остались от 100 до 200 американцев, стали «чёрной меткой» для Байдена и ударом под дых для Белого дома, который кичился своей компетентностью и опытом во внешней политике.



На фоне вывода войск из Афганистана внимание СМИ в эти выходные в основном было сосредоточено на урагане, обрушившемся на Луизиану и Миссисипи. Кроме того, в настоящий момент миллионы детей отправляются в школы на фоне возобновившихся споров по поводу обязательного ношения масок. А в ближайшие выходные к работе вернётся конгресс США — и повышенное внимание будет уделено внутренней повестке Байдена, которая, как надеются его помощники, принесёт Белому дому новые успехи.



Однако предстоящее рассмотрение в конгрессе инфраструктурной программы Байдена и пакета социальных расходов на сумму $3,5 трлн будет далеко не лёгкой прогулкой. Как заявил один высокопоставленный источник в Демократической партии, некоторые законодатели обеспокоены тем, что «плохие новости по нескольким направлениям» для Белого дома могут «усложнить законодательную стратегию».



Помимо выхода из Афганистана и предстоящих законодательных баталий, администрации также приходится разбираться с резким приростом случаев COVID-19, в результате которого по всей стране резко увеличилось число госпитализаций и летальных исходов.



Как заявил главный социолог Байдена Джон Анцалоне, в конечном итоге избиратели будут оценивать нынешнюю администрацию по темпам восстановления экономики и создания рабочих мест, по помощи работающим семьям, а также по способности главы государства взять под контроль всплеск случаев коронавируса.



Несомненно, для этой стратегии есть определённые риски, например, если «кровопролитный и хаотичный» вывод войск Афганистана не исчезнет из заголовков СМИ. Республиканцы уже завалили социальные сети постами, в которых ставят под сомнение компетентность Байдена.



Комитеты конгресса, возглавляемые демократами, пообещали расследовать «неудачи», приведшие к гибели людей. Более того, Байдену ещё предстоит разобраться с размещением тысяч афганских беженцев — проблемой, которая уже вызывает сопротивление со стороны законодателей-республиканцев, пишет Politico.