Focus: «искажённый мир» — коронавирус перевернул всё с ног на голову

«Коронавирусная карта мира» перевёрнута с ног на голову, пишет немецкий журнал Focus. По версии автора статьи, мы живём в искажённом мире: в то время как благополучная Германия ужесточает ограничения на фоне растущей заболеваемости, Бразилия готовится к проведению карнавала, а Швеция, на которую немцы смотрели с недоумением из-за слишком мягкой ковидной политики, открывает рождественские рынки и разрешает праздновать без масок и прививочных паспортов.

Мы живём в искажённом коронавирусом мире, пишет немецкий журнал Focus. Пока одни боятся, другие празднуют карнавалы и устраивают вечеринки.

В странах, особенно часто подвергавшихся критике в связи с пандемией, сейчас отмечается самый низкий уровень заболеваемости. Поэтому в Бразилии уже полным ходом идёт подготовка к карнавалу, а Стокгольм готовится открыть рождественские рынки, куда можно будет приходить без масок и сертификатов вакцинации.

«Ковидная карта мира перевёрнута с ног на голову, по крайней мере с точки зрения тех в Германии, кто считал, что в их собственной стране дела идут хорошо, а в других местах, таких как Бразилия и Швеция, — очень плохо», — отмечает автор статьи Оливер Шток.

Трезвые подсчёты сейчас позволяют сделать противоположные выводы: в Бразилии, которую постоянно критиковали за политику в отношении коронавируса, уровень заболеваемости в выходные составил 27 случаев на 100 тыс. жителей за неделю — и это несмотря на то, что процент полностью вакцинированных людей не особенно высок, всего 60%. Тем не менее ничто не препятствует проведению карнавала в Рио.

В Швеции картина аналогичная: среднее число заражений составляет 62 новых случая, уровень вакцинации — чуть менее 70%. Таким образом, ничто не помешает открыться традиционному рождественскому рынку в историческом старом городе Стокгольма.

Как отмечает издание, в Германии, где в среднем фиксируется 373 случая заражений, ситуация намного хуже: рождественские рынки и праздничные шествия отменяются одно за другим.

Между тем, год назад оживлённый Рио-де-Жанейро был городом-призраком: улицы пустовали, карнавал, символизирующий радость жизни, был отменён. Однако теперь жизнь возвращается сюда во всём своём великолепии: городская администрация объявила, что в этот раз пройдёт более 500 шествий уличного карнавала, на которые соберутся сотни тысяч людей.

По данным медиапортала Brasil de Fato, 90% людей старше 18 лет в стране имеют полный иммунитет. Кроме того, в крупных городах Бразилии — и это одна из причин низких показателей заболеваемости — отмечается высокий уровень вакцинации. Это работает, подчёркивает Focus: последний пациент специальной больницы для больных с коронавирусом в Рио-де-Жанейро был выписан на прошлой неделе. Сан-Паулу, один из крупнейших городов мира, впервые за долгое время не сообщил о смертях от коронавируса в эти выходные.

Как отмечается в статье, это стало сенсацией, учитывая более 610 тыс. смертей от коронавируса за время эпидемии в Бразилии. Доля тех, кто сначала заболел, а после умер, составляет 2,8%. Однако число смертей и новых случаев заражения сейчас находится на том же уровне, что и в начале пандемии, и всё это несмотря на то, что президент страны до сих пор придерживается скептического отношения к вакцинации. Жаир Болсонару относится к числу выздоровевших и поэтому считает прививки необязательными.

Причина низких показателей заболеваемости не только в том, что за последние месяцы вирус свирепствовал здесь сильнее, чем в других странах, в результате чего многие выздоровели и развили иммунитет, но и в том, что Бразилия приближается к разгару лета, когда инфекции традиционно идут на спад. Между тем, в Бразилии также проводится ревакцинация всех людей в возрасте от 18 лет. «Через пять месяцев после второй дозы каждый может посетить центр вакцинации снова», — заявил министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога.

Теперь уже бразильцы с удивлением смотрят на гораздо более богатую Европу, где вдобавок была изобретена одна из самых эффективных вакцин. Они не могут понять, почему Германия или Австрия находятся в таком тяжёлом положении. Сами бразильцы настроены оптимистично. В ближайшие несколько недель карнавал вернётся на улицы Рио и поможет избавиться от депрессии людям, которые долгое время были заперты в четырёх стенах.

Улучшилась ситуация и в Швеции, на которую немцы всегда смотрели с подозрением из-за мягкого курса в отношении коронавируса. В стране с населением около 10,2 млн человек в прохождении интенсивной терапии нуждаются лишь порядка 30 пациентов с коронавирусом. Начиная с лета показатели остаются низкими. Это не связано с уровнем вакцинации, который составляет чуть менее 69% и примерно соответствует немецкому. Однако в Швеции, как и в Бразилии, число людей, уже заразившихся коронавирусом ранее, почти в два раза выше, чем в Германии.

Благодаря более совершенной системе здравоохранения по сравнению с Бразилией в Швеции умерло значительно меньше заражённых, пишет немецкий журнал. Так называемый коэффициент летальности в стране составляет 1,3%, что значительно ниже, чем в Германии, где он составляет 1,9%. С конца сентября в Швеции отменены все меры и ограничения, связанные с коронавирусом. Любой желающий может войти в клубы, кинотеатры, бары и рестораны. Личные данные не собираются, между столами нет увеличенной дистанции, и предъявление сертификата о прививках пока не требуется.

Эти примеры говорят о том, что коллективный иммунитет является решающим фактором в преодолении кризиса, делает вывод немецкий журналист. Однако многократно подвергавшийся критике главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не считает это подходящей концепцией: «Стремление к коллективному иммунитету не имеет ни этического, ни иного оправдания. Даже если у более молодых людей течение болезни не такое тяжёлое и они реже умирают, это всё равно может произойти».

Он выступает за вакцинацию. «Сейчас нам необходимо вакцинировать как можно больше людей. Особенно это касается наиболее уязвимых слоёв населения. Это единственный способ взять пандемию под контроль, — подчеркнул Тегнелл. — Все остальные меры могут немного помочь. Но реальную разницу составляют прививки».