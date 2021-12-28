Euronews: Германия и Австрия вводят новые ограничения под Новый год, а Франция готовит «вакцинный пропуск»

Владельцы австрийских ресторанов печальны: им придётся закрыться не позднее 22 часов даже в новогоднюю ночь. А в Берлине ночные клубы закрыли полностью и ввели ограничения на встречи — не более двух невакцинированных граждан или 10 вакцинированных. Франция готовится ввести «вакцинный пропуск» для всех мероприятий. Между тем в аэропорту Лиссабона застряли тысячи пассажиров, поскольку в местной лаборатории из-за наплыва путешественников закончились материалы для ПЦР-тестов, передаёт Euronews.
Во Франции с середины января может начать действовать «вакцинный пропуск»: как и в некоторых других странах, отрицательный результат ПЦР больше не будет основанием для посещения массовых мероприятий, ресторанов и других подобных заведений. Но соответствующий закон ещё должен быть одобрен парламентом.
В Париже не исключили и введения четвертой дозы ревакцинации. Но власти республики обещают не устраивать локдаун и не откладывать возвращение детей в школы.
В Берлине новые ограничения вступают в силу во вторник. Частные встречи — не более 10 вакцинированных граждан или двух невакцинированных. Ночные клубы закрываются, а спортивные соревнования будут проводить без зрителей.
ПРОХОЖИЙ: Я считаю, новые меры имеют смысл. И я подстроюсь под них. Я думаю, они работают! Иначе говоря, на мою личную жизнь особых ограничений они не накладывают.
ПРОХОЖИЙ:Правила везде разные... Мне кажется, было бы гораздо лучше, если бы они были одинаковыми для всех земель страны.
В Австрии новый пакет ограничений действует уже с понедельника. Теперь, среди прочего, рестораны обязаны закрываться в 10 вечера. Новогодняя ночь — не исключение, и владельцы развлекательных заведений встретили эту новость без восторга.
РЕСТОРАТОР: Раньше закроешься - меньше прибыли... Так что дела у нас всё хуже и хуже.
В Англии же, наоборот, к Новому году новые ограничения решили не вводить. Британский премьер Борис Джонсон постановил, что ночные клубы, дискотеки и рестораны могут работать, как им угодно. Однако все остальные части Соединённого королевства — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, ввели у себя жёсткие ограничения на работу общественных заведений и на частные встречи.
В аэропорту Лиссабона застряли тысячи путешественников, не успевших сделать ПЦР до полёта: в лаборатории аэропорта закончились материалы для тестирования. В предрождественские дни она работала почти без перерыва.
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