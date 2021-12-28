Independent: «кошмар наяву» — медперсонал Великобритании не справляется с нагрузкой на фоне распространения «омикрона»

Выгорание персонала медицинских учреждений Великобритании может привести к трёхкратному росту заболеваемости сотрудников Национальной службы здравоохранения в следующем году, пишет The Independent. Анализ Лондонского университета Саут Бэнк показывает, что после нынешней волны заболеваемости COVID-19, число отсутствующих на работе сотрудников может составить 17%.

В 2022 году может заболеть и уйти на больничный каждый шестой сотрудник медицинских учреждений Великобритании на фоне высоких темпов распространения штамма «омикрон», что способствует выгоранию, стрессу и беспокойству среди сотрудников Национальной службы здравоохранения, сообщает The Independent.

Рекордное число новых случаев заражения COVID-19 — около 120 тыс., — которое на прошлой неделе зафиксировали в Соединённом Королевстве, привело к увеличению числа госпитализаций, а также к росту заболеваемости среди медицинских работников. В частности, на прошлой неделе число отсутствующих на работе сотрудников Национальной службы здравоохранения, в том числе врачей и медсестёр, достигло 12%. И это при значительном числе вакантных мест в больницах по всей стране.

Между тем анализ, проведённый Лондонским университетом Саут Бэнк, показывает, что после нынешнего всплеска заболеваемости этот показатель может возрасти до 17%, что почти в три раза выше, чем после предыдущих волн коронавируса.

«Воздействие COVID-19, вероятно, скажется на рабочей силе и способности оказывать медицинскую помощь в долгосрочной перспективе, а не только во время всплесков заболеваемости. Мы вступили в пандемию с дефицитом рабочей силы, и нам необходимо работать над тем, чтобы задействовать дополнительные кадровые ресурсы и решить давние проблемы», — предупредила глава команды исследователей профессор Элисон Лири.

По данным Лири и её команд, уровень отсутствия сотрудников на рабочих местах по болезни в Лондоне во время волны штамма «омикрон» может достигать 40%. В то же время в трастах по всей стране прогнозируют, что этот показатель может достичь 30 — 35%.

«Во время пандемии персонал Национальной службы здравоохранения испытывает постоянное физическое, психологическое и эмоциональное давление. Проведённый нами опрос руководителей трастов показал, что 99 процентов из них обеспокоены текущим уровнем выгорания сотрудников», — заявил Крис Хопсон, исполнительный директор организации NHS Providers, представляющей все лечебные учреждения Англии.

Один медбрат рассказал в интервью The Independent о том, что решил уволиться после вспышки, связанной со штаммом «дельта», так как его работа стала «похожа на кошмар наяву». По словам британца, пожелавшего сохранить анонимность, он понимал, что не хочет выходить на работу, потому что «каждый день был просто ужасен».

«Ты должен был идти в эту среду, продолжать работать и делать всё, что в твоих силах, и так было день за днём. Я понял, что с меня хватит, с меня хватит, я больше так не могу. Когда я заглянул внутрь себя, я понял, что внутри меня больше ничего нет. Я всё из себя выжал, всё ушло», — рассказал изданию бывший медицинский работник.