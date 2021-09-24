Independent: «это не уровень первого мира» — из-за нехватки персонала онкологи в британском Ноттингеме отказывают некоторым пациентам в химиотерапии

В условиях нехватки персонала один из крупнейших трастов Национальной службы здравоохранения Великобритании, обслуживающий жителей Ноттингема, вынужден отказывать в химиотерапии некоторым пациентам, в том числе тем, у которых была диагностирована последняя стадия рака, пишет The Independent. По словам онколога Люси Госсэдж, её больница «не обеспечивает медицинскую помощь для онкобольных на уровне первого мира», и это может говорить о том, что вся система находится «на последнем издыхании».

Нехватка персонала вынудила один из крупнейших трастов Национальной службы здравоохранения Великобритании отказывать в химиотерапии некоторым онкобольным, сообщает The Independent.

Траст Nottingham University Hospitals Trust и приписанные к нему больницы предоставляют медицинские услуги жителям города Ноттингем и близлежащих районов. На сегодня учреждению приходится ограничивать доступ к химиотерапии для некоторых пациентов, в том числе тех, у которых была диагностирована неизлечимая стадия рака.

Как утверждает траст, вынужденная политика затронула небольшое количество пациентов и со всеми лично связалось руководство, чтобы объяснить ситуацию.

При этом некоторые медики, работающие в больницах траста, открыто делятся обеспокоенностью в связи со сложившимися обстоятельствами и указывают на более масштабные проблемы в Национальной службе здравоохранения. Так, онколог Люси Госсэдж рассказала в своём блоге: «На сегодня многие из нас столкнулись с тем, что медицинская помощь, которую мы можем предложить своим пациентам с раковыми заболеваниями, находится на наиболее низком уровне с начала пандемии COVID-19 в Великобритании».

Врач пояснила, что больницам поручили разделить пациентов с онкологией на шесть категорий, начиная от тех, кого можно излечить, и заканчивая людьми с конечной стадией развития раковой опухоли, которым химиотерапия поможет лишь незначительно. «Систему присвоения приоритета одним пациентам перед другими в ходе пандемии периодически использовали по всей стране, но там, где работаю я, хотя иногда нам было очень трудно обеспечить всем химиотерапию, нам никогда не приходилось выбирать. До сих пор. Сейчас у нас недостаточно персонала, чтобы проводить химиотерапию всем нашим пациентам, поэтому впервые нам приходится пользоваться списком, в котором люди расположены в порядке приоритетности», — признала онколог.

«Мы надеемся, что это временная мера, но это свидетельствует о том, что вся система находится на последнем издыхании, — считает Госсэдж. — Как онкологи, мы не привыкли извиняться за неработающую систему. Но сейчас мы делаем это каждый день. Это не норма. Не в норме и наши пациенты. Не в норме и мы. Реальность заключается в том, что на данный момент мы не обеспечиваем медицинскую помощь для онкобольных на уровне первого мира, и нам надо обсуждать эту проблему».

Как отмечает The Independent, ранее комитет по контролю качества Национальной службы здравоохранения раскритиковал совет директоров ноттингемского траста за неэффективное руководство и культуру буллинга в отношении сотрудников. При этом учреждение потратило сотни тысяч фунтов на получение особого статуса, присваемого Американским центром аттестации медсестёр и свидетельствующего о превосходном уровне предоставления медицинских услуг.

Главврач траста Кит Гёрлинг принёс извинения за сложившуюся ситуацию с онкопациентами и заверил, что медучреждение активно ищет новый персонал, чтобы как можно быстрее снять ограничения.