NBC: из-за роста числа агрессивных пациентов сотрудников больницы в Миссури снабдили «тревожными кнопками»

На фоне более частого применения насилия со стороны пациентов сотрудникам больницы Cox Medical Center в американском городе Брэнсон раздали личные «тревожные кнопки», передаёт NBC News. Устройства снабжены GPS-датчиками, по которым охрана может отследить, где находится медработник, которому нужна помощь.

ЭШЛИ БЛЕВИНС, медсестра больницы Cox Medical Center в городе Брэнсон, штат Миссури: Я работаю в отделении неотложной помощи, и в последнее время наши пациенты ведут себя всё более агрессивно.

Как рассказывает медсестра Эшли Блевинс, за последний год пациенты плевали на сотрудников больницы, ругались непотребными выражениями и в некоторых случаях избивали.

ЭШЛИ БЛЕВИНС: Поэтому хорошо, что у нас есть возможность нажать кнопку, благодаря которой охрана знает, где именно мы находимся в данный момент. И если нам приходится следовать за убегающим пациентом, они знают, где мы были в последний раз.

По словам специалиста по обеспечению безопасности пациентов в Cox Medical Center в Брэнсоне Энджи Смит, проанализировав число инцидентов с применением насилия в больнице, она поняла, что новая система необходима.

ЭНДЖИ СМИТ, специалист по обеспечению безопасности пациентов в Cox Medical Center: Из-за планировки нашей больницы нам нужна была система, которая работает на основе GPS или беспроводного соединения. Поэтому это стоит достаточно дорого.

Как объяснила Минди Хани из фонда Skaggs Foundation, когда её организация узнала, что на сотрудников Cox Medical Center было совершено 123 нападения, в ходе которых было зафиксировано 78 ранений…

МИНДИ ХАНИ, представитель фонда Skaggs Foundation: ...мы не могли медлить, поэтому этот грант стал одним из наиболее оперативно профинансированных в нашей истории.

Хани отметила, что её фонд выделил больнице грант в размере 132 тысяч долларов, и, учитывая, что число нападений растёт...

МИНДИ ХАНИ: ...для нас было очень важно как можно быстрее предоставить им эти средства. Идея о том, что сотрудники больницы могут нажать кнопку и им немедленно придёт на помощь охрана, была для нас очевидным решением, подтолкнувшим действовать быстро.

Смит утверждает, что, хотя медработники неотложного отделения часто сталкиваются с насилием, подобные инциденты происходят по всей больнице.

ЭНДЖИ СМИТ: Это происходит и в палатах интенсивной терапии, и на этажах, отведённых под медико-хирургическое отделение. Нередко это повторяющиеся акты насилия — то есть это может быть один и тот же пациент, который каждый раз делает одно и то же или с каждым разом ведёт себя всё хуже.

Медсестра Эшли Блевинс говорит, что, по её мнению, в увеличение числа подобных инцидентов свой вклад внесла и пандемия.

ЭШЛИ БЛЕВИНС: Они поступают к нам в отделение, и им приходится быть здесь всё время, потому что везде всё занято, у нас нет свободных мест, куда мы могли бы кого-либо разместить. Это выводит из равновесия пациентов, выводит из равновесия нас. Мне кажется, такая обстановка способствует росту числа инцидентов с применением насилия.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.