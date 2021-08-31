NBC News: в больницах опять нет мест — система здравоохранения США вновь проходит тяжкое испытание

Из-за резкого роста числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов американские больницы снова столкнулись с рекордными перегрузками, передаёт NBC News. В последний раз настолько тяжёлым их положение было прошлой зимой, когда вакцинировано было значительно меньше людей. По информации NBC, в реанимационных отделениях больниц осталось так мало коек, что некоторые пациенты погибают просто оттого, что им не смогли вовремя оказать помощь.

Нагрузка на больницы сегодня возросла до предела — число госпитализированных с коронавирусом пациентов в среднем составило 100 тысяч человек. Такой статистики не было с прошлой зимы, когда большинство людей ещё не имели доступа к вакцине.

В Орегоне из-за слишком большого притока пациентов подключили Национальную гвардию. А во Флориде на прошлой неделе зафиксировали более 150 тыс. новых случаев Covid-19 — их рост с июля составил 1000%, — и теперь в реанимационных отделениях занято более 93% коек.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный советник президента по вопросам здравоохранения, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США: Если бы мы действительно смогли вакцинировать подавляющее большинство из этих 80 миллионов людей, то сразу бы увидели в динамике распространения инфекции резкий разворот.

В Сан-Диего больницы начали откладывать плановые хирургические вмешательства, стремясь сохранить важнейшие ресурсы.

А жительнице Техаса Мишель Пуже пришлось на личном опыте испытать последствия пандемии — умер её сын Дэниел, и причиной его смерти стала не коронавирусная инфекция, а вполне излечимый желчнокаменный панкреатит: ветерану боевых действий просто не нашлось койки в реанимации.

МИШЕЛЬ ПУЖЕ: Обзвонили все больницы в Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Канзасе и Колорадо.

Но к тому моменту, как мужчине смогли оказать помощь, было слишком поздно.

МИШЕЛЬ ПУЖЕ: Думаю, люди просто не понимают, насколько это важный момент. То же самое может случиться с вашей матерью, сыном или дочерью.

Боль одной матери — предостережение для остальных, ведь пандемия вновь нагрузила систему здравоохранения до предела своих возможностей. Кристен Долгрен, NBC News.

Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.